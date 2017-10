Ole Gunnar Solskjær var kjapt ute med en melding til Odd-fan Bård Tufte Johansen etter at Molde dro i land 2-1-seier mot Odd, etter en sen scoring av Ruben Gabrielsen.

– På kamp i dag eller? Savner tweets om dagens overkjørsel, meldte Molde-treneren til komikeren.

Tidlig påfølgende morgen repliserte Tufte Johansen:

– Du skårer på overtid og tweeter om meg etter at jeg har lagt meg! Hadde jeg vært i Skien skulle jeg lagt deg i bakken, ingen hadde reagert.

Det er ikke første gang den vennskapelige kjeklingen mellom de to forekommer på Twitter.

– Tenkte jeg måtte invitere deg oppover for å få humøret tilbake i gutta, twitret Solskjær, etter at Molde hadde vunnet borte mot Strømsgodset. En seier som gjorde at moldenserne tok opp jakten på Tufte Johansens favorittlag.

– Hvor langt bak Odd må Molde være for at det skal være aktuelt for deg å være humørspreder der?