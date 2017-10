Lund Nielsen-dobbel etter pause sørget for uavgjort i Sogndal

SOGNDAL (VG) (Sogndal – Sarpsborg 08 3-3) Da Sogndal så ut til å gå mot tre livsviktige poeng, scoret Sarpsborgs Matti Lund Nielsen to mål etter pause og sørget for poengdeling.

Dermed ble det et viktig poeng for Sarpsborg 08 i sølvkampen, og for så vidt et viktig poeng for Sogndal i nedrykksstriden. Men hjemmelaget hadde alle poengene i lommen. Slik de har gjort mange ganger tidligere i sesongen, rotet de bort poengene like før slutt. Lund Nielsens 3-3-scoring kom bare to minutter før full tid.

Drømmestart for Sarpsborg



Sarpsborg 08 fikk en drømmestart på kampen da de tok ledelsen 1–0 etter fem minutter. Et smart cornertrekk og en god finte av Ole Jørgen Halvorsen gjorde at den tidligere Sogndal-spilleren fikk tid til å stille inn siktet mot hodet til Krépin Diatta inne i feltet. Diatta gjorde som han skulle – headet fint ned i hjørnet utagbart for Sogndal-målvakt Dyngeland.

Man skulle tro at kalddusjen ville føre til at hardt pressede Sogndal falt sammen. Men det motsatte skjedde. Laget som kjemper desperat mot nedrykk, kom tilbake i det 21. minutt da veteran Kjetil Wæhler scoret sitt første mål for klubben. Sarpsborg-målvakt Anders Kristiansen klønet det til, Even Hovland fikk pirket ballen til Wæhler som klinket den inn til 1–1 på halvspretten.

Koomson-mål snudde kampen



Bare fem minutter etter 1–1 var det Gilbert Koomsons tur. Han fikk ballen fra Reiss Greenidge, avanserte mot mål, og skjøt hardt og lavt i hjørnet fra 18 meter. Det var Koomsons syvende mål for sesongen.



2–1 var et pent resultat for hjemmelaget. Men de hvilte ikke. Seks minutter før pause fosset Ramsland fremover, spilte fint til venstre til fremstormende Ole Martin Rindarøy som lobbet nydelig over utrusende Kistiansen og i mål til 3–1.



Lund Nielsen sikret poeng



Sarpsborg nektet å gi seg og gikk ut i hundre etter pause. Og nok en gang fikk de en god start. Ni minutter ut i omgangen fikk Matti Lund Nielsen stå helt alene i feltet etter et frispark fra Tobias Heintz. Sogndal-målvakt Mathias Dyngeland kom på halvdistanse og Lund Nielsen kunne enkelt heade inn 3–2.

Dermed var det full fyr i kampen igjen. Sarpsborg øynet muligheten for poeng, mens spørsmålet var om Sogndal nok en gang skulle rote bort poengene.

Og det var nettopp det som skjedde. Som mot Lillestrøm sist helg mistet de poeng i sluttminuttene. Bare to minutter før full tid pirket Matti Lund Nielsen inn sitt andre for kvelden, dermed 3–3.

Sogndal har overkommelige motstandere i de siste kampene med Strømgodset (b), Tromsø (h), Stabæk (b) og Vålerenga (h).

