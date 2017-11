Linde reddet poengene for Molde

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Molde 0-1) I dag kan Ole Gunnar Solskjær takke sin svenske keeper Andreas Christopher Linde (24) for at laget hans fortsatt ligger an til å bli best - bak suverene Rosenborg.

Linde, som belønnes med åtte poeng på VG-børsen for innsatsen, reddet et straffespark - og returen - da det gjaldt som mest med sju minutter igjen å spille. Da hadde Lillestrøm presset hardt for en utligning over tid, og VGs sjanse-telling endte på 9-1 til hjemmelaget.

Likevel vant Molde 1-0 på Åråsen, takket være en iherdig innsats av Ibrahima Wadji, og en like håpløs opptreden av LSK-keeper Arnold Origi, etter bare 14 minutters spill. Origi løp utenfor 16-meteren sin mens det var en duell mellom Wadji og LSK-backen Mats Haakenstad.

Der hadde ikke Origi noe å gjøre, det eneste han sørget for var at målet sto tomt og at begge utespillerne ble skadet. Og Molde ledet 1-0.

Det var en dårlig fotballkamp, med en drøss feilpasninger på en hard og isete Åråsen-matte, men LSK skapte en del utover i kampen, noe ikke Molde klarte. Til slutt fikk laget straffespark, etter at Frode Kippe (39), av alle, klarte å finte seg løs - og ble felt.

Av grunner ikke så mange forsto, var det innbytter Marco Tagbajumi som tok straffen, som keeper Linde hos Molde reddet forholdsvis enkelt. Han tok også returen.

LSK reddet plassen søndag kveld, på grunn av resultatene til Aalesund og Sogndal. Mens Molde fortsatt er nummer to, med en runde igjen i Eliteserien.