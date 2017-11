LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Molde 0-1) I dag kan Ole Gunnar Solskjær takke sin svenske keeper Andreas Christopher Linde (24) for at laget hans fortsatt ligger an til å bli best - bak suverene Rosenborg.

– Han var fantastisk. Men det har han vært i mange kamper denne sesongen. Han har vært «steingod» hele sesongen for oss, sier Ole Gunnar Solskjær til VG.

Linde, som belønnes med åtte poeng på VG-børsen for innsatsen, reddet et straffespark – og returen – da det gjaldt som mest med sju minutter igjen å spille.

Da hadde Lillestrøm presset hardt for en utligning over tid, og VGs sjanse-telling endte på 9-1 til hjemmelaget.

– Jeg reddet mange straffespark da jeg var yngre. Og jeg følte meg ganske trygg denne gangen også, sier Linde til VG.

Keeperen fikk dermed en fin revansj for tabben han gjorde i cupsemien mellom de samme lagene for to måneder siden.

Tross LSK-press og ni sjanser, vant Molde 1-0 på Åråsen, takket være en iherdig innsats av Ibrahima Wadji, og en like håpløs opptreden av LSK-keeper Arnold Origi, etter bare 14 minutters spill. Origi løp utenfor 16-meteren sin mens det var en duell mellom Wadji og LSK-backen Mats Haakenstad.

«Feil» spiller tok straffen



Der hadde ikke Origi noe å gjøre, det eneste han sørget for var at målet sto tomt og at begge utespillerne ble skadet. Og Molde ledet 1-0.

– Vi har hatt det sånn i mange kamper denne sesongen, skapt sjanser, men ikke fått mål. Og da handler det om udyktighet til slutt, sier LSK-trener Arne Erlandsen til VG. Han var veldig fornøyd med laget sitt den siste timen, da LSK skapte masse.

Det var en dårlig fotballkamp, med en drøss feilpasninger på en hard og isete Åråsen-matte, men LSK skapte en del utover i kampen, noe ikke Molde klarte. Til slutt fikk laget straffespark, etter at Frode Kippe (39), av alle, klarte å finte seg løs - og ble felt.

Av grunner ikke så mange forsto, var det innbytter Marco Tagbajumi som tok straffen, som keeper Linde hos Molde reddet forholdsvis enkelt. Han tok også returen.

– Vi skjønte heller ikke noe da Tagbajumi tok straffen, innrømmer Arne Erlandsen.

– Var det ikke bestemt hvem som skulle ta straffen på forhånd?

– Jo, svarer Erlandsen.

– Var det ikke Tagbajumi?

– Nei.

– Hvem skulle tatt den da?

– Aleksander Melgalvis, svarer Arne Erlandsen - og trekker på skuldrene. Han sier at han skal ta opp dette med de aktuelle spillerne, men at han ikke ville gjøre det rett etter kampen mot Molde søndag kveld.

LSK reddet plassen, på grunn av resultatene til Aalesund og Sogndal. Mens Molde fortsatt er nummer to, med en runde igjen i Eliteserien.

