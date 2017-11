SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Lillestrøm 1-3) Når Lillestrøm løper ut til cupfinale på Ullevaal søndag, har kanarisesongen vart i 367 dager.

– Vi startet opp 1. desember i fjor etter å ha hatt ferie i november. Jeg synes spillerne har tålt det godt og respondert bra. Det gjelder også mange som er nye på dette nivået, sier Lillestrøm-trener Arne Erlandsen til VG.

Søndag viser kalenderen 3. desember. Det er rekordsent for den norske cupfinalen, som aldri tidligere er blitt spilt senere enn 25. november. I fjor ble den spilt 20. november, men da forsvant Lillestrøm ut allerede i tredje runde i mai. Siste kamp for kanarifuglene var dermed serieavslutningen 6. november.

– Jeg tror aldri jeg har hatt en så lang sesong, og i hvert fall ikke så mange treninger i løpet av et kalenderår. Heldigvis har vi hatt noe å spille for hele veien, først med å sikre plassen i serien, og nå cupfinalen. Det holder oss på tærne, sier Erling Knudtzon, før han presiserer at det ikke bare er et hva, men også et hvem med i bildet her:

– Med Arne som trener, vet du at det ikke nytter å hvile seg og tro du skal få spille en cupfinale.

Håp må vike for glede

Selv hvilte ikke Knudtzon et sekund mot Sandefjord, verken som venstrekant der han startet kampen, eller på høyre der han avsluttet den. I cupfinalen håper han å starte helt på topp. «Håp» hører imidlertid andre søndag i advent til, mens lysene som tennes nå på søndag er for glede.

Og sånn er rekkefølgen også for Knudtzon.

– Jeg kommer ikke til å klage over posisjonen om jeg får starte en cupfinale!

- Nyte, og vinne

Også Fredrik Krogstad som scoret de to siste målene for Lillestrøm mot Sandefjord, etter at Pau Morer hadde utlignet Aleksander Megalvis sitt ledermål, mener cupfinalen handler om glede.

– Det kommer til å bli en opplevelse for livet. Det er bare å nyte egentlig, det er jo ikke hver dag vi spiller cupfinale. Nyte, og vinne, sier Krogstad, som likhet med Knudtzon utroper Sarpsborg til favoritter.

22-åringen som i fjor spilte for Ullensaker/Kisa, mener Lillestrøm vil kle rollen som underdog.

Glad for å unngå skader

– Jeg tror det blir en underholdende kamp. For oss var det positivt å ta med en seier inn i den siste treningsuka, i stedet for et tap, sier Krogstad.

Det mener også trener Arne Erlandsen som i tillegg gledet seg over at ingen av spillerne pådro seg skader.

– Vi skal trene og forberede oss godt. Det blir en helt åpen kamp, som vi vil vinne!