SKIEN (VG) (Odd–Lillestrøm 1-0) Fredrik Krogstad (22) bommet på straffespark. Det kan bli dyrt for Lillestrøm.

Før det hadde også Odd, nærmere bestemt Etzaz Hussain, misset på straffe. Dermed ble Sigurd Hauso Haugen matchvinner i Skien der Odd vant 1-0.

– Jeg ombestemte meg. Jeg hadde egentlig bestemt meg for det andre hjørnet. Det var en juniorfeil av meg, sier Fredrik Krogstad til VG.

Åtte minutter ut i 2. omgang ordnet Simen Rafn straffe til LSK på en praktfull kontring. Krogstad hadde muligheten til å utligne vertenes ledelse, men skuddet gikk utenfor målet til Odd-målvakt Sondre Rossbach.

Dermed står Lillestrøm igjen med minst ett bein i nedrykksstriden, etter at seieren mot Sogndal hadde gitt et lite pusterom. Fire kamper gjenstår.

Lillestrøm fortsetter kampen for å overleve med å møte Aalesund til helgen.

– Det er tett som hagl. LSK må ha flere poeng, fastslo Kjetil Rekdal som ekspert på MAX.

– Vi har heldigvis alt i egne hender, sier Fredrik Krogstad og er optimist.

LSK-trener Arne Erlandsen var godt fornøyd med spillerne sine.

– Vi gjorde en god kamp. Det var surt at de fikk scoringen rett før pause.

Sigurd Hauso Haugen (som hadde fått sjansen fra start på bekostning av Olivier Occéan) sendte Odd i ledelsen 1-0. Elbasan Rashani la et godt innlegg til bakre stolpe, der 20 år gamle Haugen vant over både Simen Rafn og keeper Arnold Origi. Det var haugesunderens første seriemål for sesongen.

– Alt i alt er vi j.... gode. Vi må bare fortsette å kjøre over dem i 2.omgang, sa målscorer Haugen til MAX i pausen.

Han hadde bare ett eliteseriemål fra før - og gjett hvilket lag det kom mot? Mot LSK selvfølgelig, på Åråsen i fjor høst (4-2 til Odd).

Etterpå sa Haugen til VG:

– Det var viktig å få denne scoringen. Jeg trengte den.

Lillestrøm har vunnet bare én gang på kunstgress denne sesongen. Den gode nyheten er at resten av kampene går på naturgress.

Begge lag hadde bedt én gang om straffespark uten å bli hørt (først Odds Sigurd Hauso Haugen, så Lillestrøms Erik Brenden) før dommer Espen Eskås pekte på 11-metersmerket midtveis i 1.omgang.

– Ikke straffe, fastslo ekspertkommentator Kjetil Rekdal på MAX, og etterpå fastslo han at «juksa viste seg», for LSK-keeper Arnold Origo reddet praktfullt skuddet fra Etzaz Hussain.

Arne Erlandsen hadde tydeligvis gitt sine disipler noen gode råd i pausen, og LSK overkjørte Odd i starten av 2. omgang. Men samtidig ga det muligheter til farlige kontringer til hjemmelaget.

Før mandagens kamp hadde 21 toppseriemøter mellom Odd og Lillestrøm i Skien kun gitt én uavgjort (3–3 i 1954).

Odd-stopper Fredrik Semb Berge var ute med gule kort, det samme var forrige serierundes Lillestrøm-helt Frode Kippe. Stefan Antonijevic overtok for Kippe.

Av LSKs åtte seirer denne sesongen har syv av dem kommet med Frode Kippe på banen.

Hos Odd fikk Vegard Bergan sjansen ved siden av Steffen Hagen. Trener Dag-Eilev Fagermo ga også Sigurd Haugen ny tillit fremfor Olivier Occéan fra start –