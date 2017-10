HAUGESUND (VG) Haugesunds Liban Abdi var utenlandsproff i 13 år. Nå forteller han om profflivets bakgård, som han hevder inneholdt korrupsjon og rasisme.

– Det er vanskelig å fortelle historien min, for jeg har vært litt av en nomade, sier Liban Abdi når VG møter ham på treningsfeltet i Haugesund.



I fjor sommer kom Liban Abdi (28) hjem til Norge etter 13 år i utlandet. I ni av de årene var han fotballproff. Etter eventyret utenfor landets grenser har han nå også gjort seg bemerket i Eliteserien, blant annet da han fikk drømmetreff mot Lillestrøm i 21. serierunde.

– Ja, jeg la ut det målet på Instagram-profilen min, så det var fint. Det vises på banen at jeg stortrives i Haugesund, for jeg har scoret en del perler denne sesongen.

Abdi har en historie som skiller seg ut blant spillerne i Eliteserien. Han ble født i Somalia, men da han var ett og et halvt år flyttet han og familien til Oslo. Der spilte han for Skeid og Vålerenga.

Torsdag kveld gjester Abdis Haugesund nettopp blåtrøyene fra Oslo.

VG Live: Følg kampen minutt for minutt fra 19.00

– Mamma ofret så mye for at barna hennes skulle få et bedre liv. Det tenkte jeg mye på da ting ble tøft. Du må ha en sterk mentalitet, for det er ikke trygge omgivelser i utlandet som her. Jeg er sikker på at mange spillere hadde knekt hvis de hadde gått gjennom det jeg har gjort, sier Abdi.

Da han var ferdig på ungdomsskolen i 2006 flyttet han til England. Ett år senere ble han oppdaget av Sheffield United som ga ham proffkontrakt. I 2008 gikk ferden videre til et låneopphold i det som er regnes som den mest populære klubben i Ungarn; Ferencváros. To år senere ble avtalen gjort permanent.

Etter tiden i Ungarn dro han til portugisisk fotball, hvor han spilte for Olhanense og Académica de Coimbra. I førstnevnte scoret han blant annet mot storklubben Porto. I 2014/2015-sesongen spilte han fast for Rizespor i tyrkisk eliteserie, og i 2015 ble han lånt ut til bulgarske Levski Sofia.

Les mer: Norske Liban med perlescoring i Tyrkia

10 kjappe med Liban Abdi: Bli bedre kjent med Haugesunds venstrekant.

Apelyder, banankasting og svarte penger

Det har ikke bare vært enkelt å følge proffdrømmen i utlandet, for fotballhverdagen i utlandet var ikke som i Haugesund. Særlig annerledes var det ifølge Abdi da han spilte i Ungarn, hvor han hevder det var korrupsjon.

– Det vanskeligste har vært å være borte fra familien, men i utlandet er det også mye korrupte klubber. Så det hender man ikke får betalt og slike ting, sier han.

– Korrupte klubber? Kan du utdype det?

– Jeg har opplevd hendelser som at treneren blir betalt for å la noen spille, og det har skjedd at jeg ikke har fått hele lønna mi om jeg ikke presterte godt nok på banen, svarer 28-åringen, uten å fortelle hvilke klubber det gjelder.

– Jeg har også fått lønna mi svart. I Ungarn kunne jeg få en konvolutt i måneden hvor halve lønna mi lå i kontanter. Resten ble satt inn på en bankkonto så myndighetene ikke skulle oppdage at vi ikke skattet av alt, hevder han.

– Var dette noe du tenkte på at var galt der og da?

– Der og da tenkte jeg ikke på det, for jeg var ung og ville bare spille fotball. Det var drømmen min å være proff i utlandet, men jeg har tenkt på det i ettertid, svarer Abdi.

Abdi forteller også om en hendelse han husker ekstra godt: Etter en seier mot rivalene kom presidenten i klubben ned til garderoben med en svart søppelsekk. Den var full av kontanter som ble delt ut til spillerne. Abdi mener at da laget presterte godt var livet herlig, men de dagene det ikke gikk bra var situasjonen annerledes.

– Jeg har også opplevd rasisme i Ungarn. Der opplevde jeg apelyder og banankasting fra tribunen, men det gjorde meg egentlig bare mer motivert.

VG har vært i kontakt med klubben som sier følgende om påstandene:

«Den nåværende ledelsen i FTC har styrt klubben siden 2011. Perioden etter det har vært preget av full åpenhet og lovlydighet. Vi følger alle relevante lover og forskrifter. Derfor, hvis man ser på perioden etter 2011, er påstandene falske. Vår virksomhet revideres hvert år av et internasjonalt anerkjent selskap, og undersøkelsene viser at alt er i skjønneste orden».



Klubben ønsket ikke å kommentere hva som skjedde før 2011, og VG har ikke lykkes å komme i kontakt med ledelsen før den tid.

Husker du? Kontraktløs Abdi på klubbjakt etter marerittvår

– Ingen visste hvem jeg var



I fjor sommer var livet som «Norges ukjente utenlandsproff» over. Han signerte for FK Haugesund, en klubb han selv omtaler som den eneste klubben som har gitt ham tillit i Norge.

– Det er litt kjipt at ingen visste hvem jeg var eller hva jeg har gjort. Jeg har jo gått den vanskelige veien, for jeg har ikke hatt noe hjelp, sier Abdi.

– Jeg var bare en tynn, norsk-somalier med ekstreme fotballferdigheter. Jeg har bare kjempet, og fått det til takket være Gud, fortsetter han.

28-åringen scoret i debuten for klubben 16. juli 2016. Da slo Haugesund Viking 4-1. Denne sesongen står han foreløpig med totalt fem nettkjenninger.

– Jeg har alltid hatt det i meg, jeg trengte bare tillit fra en trener og en klubb. Nå har jeg fått det her i Haugesund.

SUKSESS I NORGE: Liban Abdi har scoret fem mål for Haugesund denne sesongen. Foto: Jan Kåre Ness , NTB Scanpix

Usikker fremtid

– Haugesund er en liten by, men det er en veldig fin by. Her kan du konsentrere deg om å spille fotball og det er masse fine folk. I tillegg er jeg ikke så langt unna familien i Oslo heller, forteller Abdi.

Haugesund har vært stabile i Eliteserien de siste årene, og har blant annet tatt en bronse og en fjerdeplass på norsk toppnivå. I sommer spilte laget kvalifisering til Europa League sammen med Brann og Odd, men røk ut mot polske Lech Poznan.

I skrivende stund ligger Haugesund på en femteplass med 36 poeng.

– Kulturen her er at man skal jobbe beinhardt hver dag, uansett om det er trening eller kamp. Det vises på banen, og det vises på tabellen, sier svarer Abdi, som har kontrakt ut 2017.

På VGs spørsmål om hva som skjer videre svarer venstrekanten at han er i samtaler med Haugesund nå, og at det ikke er noe han stresser med.

Se video: Alle scoringene til Liban Abdi i Eliteserien denne sesongen.