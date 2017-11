La oss bukke for «Lorden»

Kommentar (Molde-Kristiansund 0-1) Den som ler sist, er dansk.

Gullfesten ble sløst bort i forrige runde, da Rosenborg ikke klarte å score mot Stabæk, og Molde slo Vålerenga på overtid.

Men nå kan landets suverent beste klubb juble over seriemesterskap nummer 25, det tredje på rappen.

Også denne gangen ble moldenserne avgjørende, men nå med motsatt fortegn, ettersom Kristiansund-seieren gjør at Solskjærs menn ikke lenger kan ta igjen de sort-hvite.

Dermed kan det jubles i Trondheim.

Og akkurat nå er det nok litt ekstra deilig å være dansk i Rosenborg-leiren.

For Nicklas Bendtner har definitivt bevist at han ikke er passé, som enkelte ville ha det til.

Det overraskende karrierevalget har gjort ham godt etter mange magre år.

Denne jubelcocktailen gir «Lord Bendtner» all grunn til å glise bredt:

• Seriemester i Norge på første forsøk.

·• Alle muligheter til å sikre seg toppscorertittelen.

• En gjenvunnet respekt, etter å ha spilt en avgjørende rolle for at Rosenborg tok seg til gruppespillet i Europa League, og vist at han tilfører akkurat den ekstra internasjonale dimensjonen som klubbledelsen håpet på.

• Flere «Youtube-øyeblikk» gjennom sesongen, som mot rivalene Molde og Sarpsborg 08, for ikke å glemme hælspark-assisten mot i europaligaen..

Selvsagt er det langt fra livet som Arsenal-stjerne til å være en snakkis i en liga for spesielt interesserte langt oppe i nord, men sammenligner man Bendtner per i dag med hvor han har vært de siste sesongene, er dette en reell solskinnshistorie.

For den Nicklas Bendtner vi nå ser, har gradvis glidd inn i rollen i RBK. Det er blitt flere og flere av øyeblikkene ingen i eliteserien gjør ham etter, og nå er det en storvokst danske som ser ut til å ha det skikkelig morsomt med det han holder på.

Slik har det ikke alltid vært, og starten i svart og hvitt var jo slett ikke knirkefri. Klubben slet både med å finne seg selv - og ikke minst med å finne dansken - i starten av sesongen.

Dermed kom selvsagt spørsmålene:

Var det nå egentlig så lurt å hente inn en som har vært kald såpass lenge?

Er ikke Matthias Vilhjamsson mer på hugget?

Virker han ikke litt giddalaus?

Nå er det ingen som lurer lenger på om det var lurt å hente Bendtner. Fortsatt er han opp og ned, men toppnivået er så høyt og det totale bidraget så viktig for totalen, at «prosjekt Bendtner» så langt er en stor fjær i hatten for mesterne.

Fasiten er nemlig at han skal ha en solid del av æren for at Rosenborg til slutt vinner såpass enkelt igjen. I tillegg skal Kåre Ingebrigtsen ha ros for å ha stått i troen på eget opplegg, og forsterkningene gjennom sesongen har bidratt til å øke avstanden ned til rivalene.

Gratulerer med gullet, Lord Bendtner.

Dette har du virkelig fortjent.