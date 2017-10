Kristiansund snublet mot Viking

(Kristiansund – Viking 0-2) Viking vant sin første kamp siden 16. juli. Samtidig sørget de for at kampen for eliteserie-tilværelsen fortsetter for Kristiansund.

For med seier mot Viking ville Kristiansund hatt en luke på syv poeng ned til både direkte nedrykk og kvalifiseringsplassen.

Etter søndagens runde er luken ned stadig fire poeng. Og i neste serierunde reiser de 15 mil sørover for å møte Aalesund – som ligger på den nevnte kvalifiseringsplassen.

– Vi har fem cupfinaler igjen. Vi skal være seiglivet. Det blir et bikkjeslagsmål. De som ønsker å gi seg nå, de skal få slippe å være med, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til Eurosport.

– Viking var effektive og scoret på de sjansene de hadde, og vi scoret ikke på de vi har i annen omgang, sier Kristiansund-spiss Benjamin Stokke.

– Vi har vært i god form i det siste, men ingen lag er så dårlig at vi kan undervurdere noen. Vi som nyopprykkede skal ikke undervurdere noen, sier Stokke.

I Oslo: Vålerenga-party i nedrykksduell

Før søndagens 2-0-seier hadde ikke Viking vunnet en eneste eliteseriekamp siden de slo Odd i Skien den 16. juli.

Stavanger-laget har nå en luke på syv poeng opp til Aalesund på kvalifiseringsplass. Kun vanvittig flyt de neste fem rundene kan redde Viking fra direkte nedrykk, og Ian Burchall var før kampen tydelig på at Stavanger-laget kunne spille med lave skuldre.

Det gjorde de i første omgang.

Eks KBK-spiller Qaka: Enig i Kristiansund-slakt

God Bytyqi

Mens Kristiansund ikke virket påskrudd, var Zymer Bytyqi i lekehumør. Det ga uttelling etter et kvarter. Den tidligere Red Bull Salzburg-proffen danset seg ned til dødlinja ute til venstre, før han serverte Julian Ryerson.

Ryerson prikket inn 1-0.

Bytyqi om utenlandstilværelsen: – Et slag i trynet

Forrige serierunde slo Kristiansund Brann hele 4-0. Hør hvordan den velkjente Kristiansund-kommentatoren tok av her:

Før lagene gikk til pause, var Bytyqi nære å doble ledelsen da han banket et frispark i tverrliggeren.

I annen omgang manglet Kristiansund én ting: Å komme seg til store målsjanser.

De var spillemessig overlegne, men klarte kun å skape en halvsjanse ved Jean Alassane Mendy.

I løpet av fem minutter mellom det 62. og 67. minutt ble vondt til fryktelig mye verre for Kristiansund.

Tallknusernes dom: Slik ender Eliteserien

Først doblet Kristoffer Haugen ledelsen med et flott hodestøt etter innlegg fra målscorer Ryerson – nok en gang etter flott forarbeid av Zymer Bytyqi, som var tredje sist på ballen.

Deretter fikk Aliou Coly – kanskje Kristiansunds beste spiller den første timen – sitt andre gule kort. Backen rev ned Bringaker i første omgang, før han rev ned Tommy Høiland i en nokså lik situasjon i det 67. minutt.

Viking holdt unna.

Om seks dager reiser Kristiansund til Aalesund. Der kan de enten ta et stort steg bort fra eller havne midt i den lite attraktive nedrykkssumpa.