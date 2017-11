Kristiansund kan smile hele veien til banken etter sterk snuoperasjon

(Haugesund – Kristiansund 2-3) Kristiansund har gjort alle tips til skamme, og sementerte en strålende sesong med seier mot Haugesund. Det gir også gode tall økonomisk.

Det var ikke mange som levnet Kristiansund altfor store muligheter til å overleve da eliteseriesesong ble sparket i gang i april. I VG-lupen ble de blant annet satt opp på 14. plass, som ville gitt kvalifisering.

VG Live: Vi fulgte thrilleren – spark for spark!

Men kvalifisering blir det ikke. I stedet var Eliteseriespill for lengst sikret, og med en snuoperasjon borte mot Haugesund på Eliteseriens aller siste dag, kan klubben fra Møre og Romsdal juble for en 7. plass.



SLIK FORDELES BONUSPENGENE I ELITESERIEN: 1. plass: 22,9 millioner kroner 2: 19,4 millioner kroner 3: 15,9 millioner kroner 4: 11,1 millioner kroner 5: 10.2 millioner kroner 6: 9,8 millioner kroner 7: 9,4 millioner kroner 8: 8,9 millioner kroner 9: 8,9 millioner kroner 10: 8,9 millioner kroner 11,12, 13: 8,5 millioner kroner 14: 8,0 millioner kroner 15 og 16: 7,6 millioner kroner

Og en 7. plass betyr også at Kristiansund kan smile hele veien til banken. Plasseringen gir 9.4 millioner kroner i bonuspenger fra fotballforbundet.



Daouda Bamba ble tungen på vektskålen.

To snuoperasjoner



I skikkelig høstvær og på en regnvåt gressmatte var det Kristiansund som tok ledelsen. Sondre Sørli klinket til fra utenfor 16-meteren, via en Haugesund-spiller og i mål.

Så skulle vi få den første av to snuoperasjoner. Først ut: Haugesund.

Mer Eliteserien: Aalesund rykker ned etter syvmålskamp

• 32 minutter: Tor Arne Andreassen var – i sin siste kamp for klubben – først på ballen etter et innlegg fra høyrekanten, men veteranen fikk ikke runde av karrieren med scoring. Avslutningen hans traff stolpen, men det ble i hvert fall en målgivende, etter at Frederik Gytkjær var frempå og satte returen i mål.

• 46 minutter: Samme mann skulle sende vertene i føringen. Nok en gang kom et innlegg fra høyresiden, og da vikarierende Kristiansund-målvakt Ante Knezovic hadde Zalo på hanskene og ballen gikk rett gjennom hendene hans, var dansken på plass igjen og satte ballen i det tomme buret.

Les også: Odd avsluttet skuffende sesong med seier mot Rosenborg

Deretter var det Kristiansunds tur:

Etter hvilen utlignet Torgil Gjertsen da han kom alene med keeper, før Daouda Bamba bare minutter senere satte inn 3–2 med et skudd i krysset. Det ble dermed en reprise fra det tilsvarende oppgjøret på Kristiansunds stadion.

Det ble en ny femmålsthriller, men denne gangen var det ikke Kristiansund som sto bak samtlige scoringer:

Det er utvilsomt noe som er til stor glede for Christian Mikkelsen & co., men for Eirik Horneland ble det ingen god avslutning på sesongen. Hans Haugesund runder av 2017-sesongen med fem strake tap, og ender dermed på 10. plass.

Andreassen ferdig etter 14 år i klubben



En annen som runder av, er Tor Arne Andreassen. Mannen med flest kamper på Haugesunds adelskalender (369) spilte i dag sin aller sist kamp med kapteinsbindet rundt armen.

Les også: Sigurdarson fikset Molde-sølv

Det er ikke mange spillere som tilbringer hele karrieren i én og samme klubb lenger. Men Andreassen har vært Haugesund-spiller siden 2003. Nå er det imidlertid slutt, og det var med tungt hjerte at 34-åringen tok farvel.

– Jeg gråter allerede, og det kommer nok mer etter hvert, sier en tydelig beveget Andreassen etter kampen.

Veteranen gikk deretter fra intervjuet og ut igjen på Haugesund-matten, hvor han mottok hyllest fra trenere, medspillere og supportere.

Veteranen, sto blant annet bak en skikkelig perle tidligere i sesongen mot Aalesund: