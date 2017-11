Klagestorm mot Vålerenga etter Stengel-overgang: – Skuffet og forbannet

Det koker blant Vålerenga-fansen etter at klubben har mistet to profilerte midtbanespillere på under et døgn.

Først ble det klart at Christian Grindheim ikke får ny kontrakt med VIF. Dagen derpå ble Herman Stengel klar for Strømsgodset – uten at Vålerenga får en eneste krone, ettersom spilleren er på utgående kontrakt.

– Akkurat nå er jeg skuffet og forbannet. Vi er veldig glad i Grindheim og håpet han skulle få et år til. Og vi hadde troen på at Stengel skulle bli med videre, noe vi sang mye om etter kampslutt mot Odd. Jeg tror folk er skuffet fordi vi har mistet to av våre beste midtbanespillere på over et døgn, sier talsperson Lasse Lukacs i Klanen, Vålerengas uavhengige supporterklubb, til VG.

«Skandale»



At folk er «skuffet» etter Stengel-overgangen, er i hvert fall ingen overdrivelse. Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at klubben offentliggjorde nyheten på Twitter.

«Jævla tullinger», skriver en medlem av supportergruppen Ikaros. «Dette er sjokkerende dårlig håndverk», skriver en annen. «Dette er så sinnssykt», «skandale» og «Sirkus Vålerenga» er blant de mange meldingene som strømmer inn under klubbens Twitter-innlegg.

Mange, inkludert Klanen-redaktør Jonas N. Almaas, påpeker at det kanskje var noe uheldig å kvitte seg med to viktige spillere samtidig som man lanserer sesongkortsalget for neste sesong.

– For første gang på veldig mange år kjøper jeg ikke sesongkort den første dagen. Det er en liten protest. Jeg hytter med neven akkurat i dag, men jeg kjøper det nok i morgen, sier talsmann Lukacs og ler.

En Vålerenga-supporter tok tydeligvis Stengel-overgangen så tungt at han avbrøt arbeidsdagen umiddelbart:

Espeseth: – Lite vi får gjort

Daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga forteller at de også ble tatt på sengen av Stengel-overgangen.

– Det kom overraskende på oss også, og det er egentlig lite vi får gjort med det. Han har tatt en beslutning om å flytte på seg til Drammen, og det må vi forholde oss til, sier han til VG.

– Forstår du at supporterne reagerer så sterkt?

– Vi styrer ikke hva en spiller ønsker å gjøre. Vi leverte et godt kontraktsforslag til ham, så det spørsmålet må nesten stilles til spilleren selv. Vi har en lønnspolicy som vi forholder oss til, oog ga ham et godt kontraktsforslag i tråd med det. Han var med i våre fremtidsplaner, og vi skulle gjerne sett at han ble med videre, sier Espeseth.

På spørsmål om hvorfor Grindheim ikke får ny kontrakt med klubben, svarer han at det er «ut fra en helhetlig sportslig vurdering».

Rekdal: – Klart folk stiller spørsmål

Tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal, som nå er ekspert for Eurosport, ser på Grindheim- og Stengel-overgangene som nye eksempler på det han mener har vært svak spillerlogistikk i klubben.

– Vi har vel sett hvordan det har vært i år. Stort sett alt som har kommet inn, har vært en fiasko. Det er ikke mange av dem som har spilt. Og når du da mister to av spillerne som har prestert ganske bra i perioder, så er det klart folk stiller spørsmål til det, sier Rekdal til VG.

Han påpeker at det fremstår «merkelig» at Vålerenga slipper Herman Stengel gratis til en konkurrent.

– Særlig når du vet hvor mye penger de har brukt på ham i forbindelse med overgangssaken med Stabæk og hele den regla. Men det overrasker meg ikke at han drar, han har sittet mye på tribunen og benken denne sesongen, og det er tydelig at tilliten mellom treneren og spilleren ikke har vært optimal. Herman føler seg sikkert mer satst på i Strømsgodset, sier Rekdal.

– Men det er lenge til sesongstart. Det kan komme inn noen som er bedre enn de som går. Men akkurat i dag ser det merkelig ut, legger han til.