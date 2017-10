DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Sogndal 1-4) Sogndal står i fare for å rykke ned. Søndag falt de til kvalifiseringsplassen på tabellen, og tendensen er alt annet enn god for laget.

Kun to seire og to uavgjorte på de siste ti taler for seg, de ble et bunnlag til slutt. For i innledningen av sesongen plukket laget jevnt med poeng. I høst har de imidlertid gradvis falt nedover på tabellen.

– Da Strømsgodset scoret før pause skjønte vel alle hvilken vei dette skulle gå, sier trener Eirik Bakke da VG snakker med ham om søndagens kamp, der de til slutt tapte 4-1 for et Godset-lag som utspilte gjestene til de grader kampen igjennom.

– Nå handler det om å mobilisere i laget og i hele bygda for å ta tre poeng i kampen mot Tromsø til helga, den skjønner alle at blir viktig.

Bakke snakker om det som fort blir en «skjebnekamp» hjemme til helgen, hvor de møter et Tromsø-lag som slo Viking søndag og klatret til trygg plass på tabellen.

– Det kommer tre veldig viktige kamper. Og vi må først og fremst vinne hjemmekampene. Og vi har vært gode hjemme. Sier han med rette, for de er ligaens dårligste bortelag.

– Hvor mange poeng må dere ha?



– Det kan fort bli sånn at vi må vinne tre av tre det, sier Kjetil Wæhler. 41-åringen tror fortsatt Sogndal kan spille i Eliteserien neste år. Mer er samtidig klar over at om Tromsø, som nå har en luke på tre poeng ned til kvalik-plassen, får med seg seieren fra Fosshaugane, kan løpet om trygg plass være kjørt allerede om en uke.

Må forstå alvoret

Sogndal har tidligere i høst behold roen og følt seg klare for en nedrykkskrig fordi de har vært i samme situasjon før.

– Jeg er litt opptatt av at det ikke må være ei hvilepute, sier Kjetil Wæhler.

Han mener de må innse at det er nå det gjelder.

– Sogndal har vært her nede før, men de har kjørt litt heis opp og ned også, så det er ikke gitt at det går bra, sier den tidligere Vålerenga- og landslagsspilleren.

– Vi er avhengig av at våre rutinerte karer som Kjetil (Wæhler) og Even (Hovland) går litt foran nå mot slutten. Så skal vi andre være med å backe opp og gi alt, sier Eirik Bakke som opplagt vil bruke erfaringen til sine mest meritterte spillere. Wæhler har selv vært med i en intens jakt på å berge plassen med Vålerenga.

– Jeg vet hva det handler om, og det må gjøres en skikkelig jobb.

– Etter 30 kamper så blir du målt på om du fortjener plassen i Eliteserien uansett, sier Bakke som håper laget hans er på «rett side» av den målingen i slutten av måneden.