Kippe (39): - En av mine viktigste scoringer

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Sogndal 1-0) Klokka nærmet seg 90 minutter. Da var han der, 39 år gamle Frode Kippe, akkurat da det gjaldt som mest. Og dermed tok LSK et langt skritt mot fornyet kontrakt.

- En av mine viktigste scoringer, sier Kippe til VG - der han prøver å få ned pulsen inne i LSK-garderoben etter kampen.

Målet hans kom etter at Lillestrøm hadde klart å skape noen angrep og noen halvsjanser den siste halvtimen, og sånn sett var det ikke ufortjent at det ble hjemmeseier i en meget svak fotballkamp.

- Jeg fikk løftet blikket, og bredsidet ballen i mål. Jeg hadde faktisk litt tid, sier Kippe om scoringen som langt på vei sørget for at LSK overlever nok en sesong i Eliteserien, der de har vært sammenhengende siden opprykket i 1974. LSK trenger bare en seier til på de fem siste kampene. Kanskje trengs ikke det heller.

- Sånn sett var denne scoringen viktig. I forkant var dette en kamp vi i hvert fall ikke skulle tape, side Sogndal lå rett ved oss på tabellen. Men tre poeng - det er deilig, sier Kippe.

Det var faktisk dommer Svein Oddvar Moen som lenge fikk mest oppmerksomhet på Åråsen.

Nå er det umulig ikke å bli påvirket av reaksjonene når du som pressemann sitter rett ved siden av hjemmesupporterne, og alle reaksjonene deres mot Moen var neppe nøytrale.

Men FIFA-dommer Moen hadde slett ingen god dag på jobben, og han må ta litt skyld for at temperaturen ble såpass opphetet som den ble utover i kampen, både på banen og tribunen.

Fotballmessig var dette en kamp som begge lag burde vunnet for kunne skaffe seg et lite pusterom i kampen for å overleve. Og da så det ut som det skulle gå som det ofte gjør: Ingen av lagene vinner, og det forsvinner et poeng ut i intet.

Nå ville Frode Kippe det annerledes. Det var ingen «varemerke-heading», han bare var der, inne i feltet, etter at LSK gjenvant ballen etter en dødball. Og nærmest som en ekte spiss, scoret Kippe fra to meter, etter 89 minutters spill.

Kampen var langt fra god, selv om Kanarifansen aldri i livet bryr seg om dette i dag. Men ofte var det vanskelig å se om noen av lagene klarte å sette sammen tre-fire pasninger før ballen gikk til feil mann eller ut over sidelinjen.

Fotballmessig må det ha vært en av de svakeste kampene i Eliteserien denne sesongen.

Men LSK trenger trolig bare en seier til på de fem siste kampene for å overleve nå. Sogndal - de havnet selvsagt i en enda verre situasjon med Kippes sene scoring. Likevel har de fortsatt to poeng ned til kvalik og det samme til direkte nedrykk.