KBK berget plassen: – Man blir noen kilo lettere

KRISTIANSUND (VG) (KBK - Sandefjord 3-2) Endelig kunne KBK-trener Christian Michelsen juble for at laget hans spiller i Eliteserien også neste år. Og det kjenner han på kroppen!

– Nå er all teori visket bort og vi får lov til å spille i Eliteserien til neste år også. Det er en fantastisk følelse. Man blir noen kilo lettere, gliser KBK-trener Christian Michelsen når han snakker med VG etter kampen.

Laget hans måtte ta minst ett poeng for å sikre plassen. Men da Sverre Økland ble matchvinner med sin 3-2-scoring mot slutten, og både AaFK og Sogndal samtidig ikke vant, kunne nordmøringene juble for fornyet kontrakt.

– Det er en veldig sterk mentalitet i dette laget. Vi gir oss aldri. Det er tøft å få den utligninga mot oss. Vi vet det står mye på spill i dag, og hadde resultatene gått mot oss samtidig som vi ikke hadde gjort jobben, så ville dette blitt en ond uke.

– Gir bort tre mål

Joackim Olsen Solberg var mye involvert i det Sandefjord hadde å by på offensivt. Men det var den defensive delen som felte dem, i følge han selv.

– Vi gir bort tre mål til dem. Det er veldig gavmildt. Det er mye kluss bak der, og det er utrolig skuffende og tungt akkurat nå, sier han til VG.

Trener Lars Bohinen var av samme oppfatning.

– Det er altfor mange av spillerne som er under pari i dag, og da vinner du ikke fotballkamper. Dette var en skuffende forestilling av oss.

I tillegg gjør tapet at Sandefjord ligger bak skjema når det kommer til å nå sesongens mål.

– Vi har som mål om å bli topp ti i år. Nå må vi vinne siste kamp, og både KBK og Tromsø må tape, om vi skal klare det. Så vi gjør det vanskelig for oss selv, sukker han.

Slik var kampen:

Utgangspunktet var at KBK trengte minst ett poeng for å sikre plassen. Sandefjord er allerede trygge fra nedrykk. Og det var hjemmelaget som kom best i gang. Daouda Bamba ble på lekkert vis spilt gjennom av Torgil Gjertsen. Han lot ballen sprette et par ganger før han dro til det han hadde på halv volley. Ballen suste som en prosjektil ned til høre for Jonsson i Sandefjord-buret.

Senere i 1. omgang surret Gana Kane det virkelig til for seg selv som bakerste mann, og en livlig Gjertsen snappet ballen fra forsvareren. Han spilte fri Stokke ute til venstre, som igjen la tilbake til Gjertsen som foran et utspilt Sandefjord-forsvar kunne sette inn 2-0. Men bortelaget svarte umiddelbart. Et innlegg fra Bindia fant Flamur Kastrati i boksen. Spissen headet kontant i lengste hjørne til 2-1.

Den andre omgangen bød ikke på veldig mye, før det eksploderte på slutten. Først utlignet Sandefjord etter 69 minutter da Seck headet en corner inn i feltet. Der ventet Gana Kane som tuppet ballen opp i krysset og samtidig rettet opp sin tidligere feil.

Men så snudde det igjen. KBK fosset rett i angrep. Gjertsen fant Sverre Økland, som ikke hadde startet en kamp på nærmere tre måneder. Han brukte vrista til å sende hele Kristiansund til himmels. Ballen flakket så mye at Jonsson var utspilt og Kristiansund gikk opp til 3-2. Det helt store Sandefjord-presset kom aldri mot slutten, og nordmøringene kunne juble for fornyet Eliteserie-kontrakt.

