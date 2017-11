KRISTIANSUND (VG) (KBK - Sandefjord 3-2) Sverre Økland ble den store helten da KBK sikret plassen i Eliteserien i nest siste serierunde mot allerede trygge Sandefjord.

KBK måtte ta minst ett poeng for å selv sikre plassen i Eliteserien. Og selv om starten på kampen var treg, var det et øyeblikks magi som sørget for hjemmejubel allerede etter 10 minutter. Torgil Gjertsen vippet elegant gjennom Daouda Bamba, som tok tre steg og dro til det han hadde på halv volley. Ballen suste som en prosjektil ned i hjørnet bak Jonsson i Sandefjord-buret.

Christian Michelsen strålte i intervjuet etter kampslutt.

– Sinnssykt deilig. Dette har vi jobbet hardt for. Det er så velfortjent, gutta og hele Nordmøre kan være fornøyd med at vi kan være med på dette showet neste år også, sier Michelsen til Eurosport, etter å ha sikret plassen.

Kristiansund har sakte, men sikkert kjempet seg vekk fra nedrykksplass i høst og sikret plassen søndag.

– Unnskyld ordet, men det har vært et helvete i hele år. Vi har jobbet så hardt for alle poengene vi har fått. Det er en nydelig følelse, gliser Michelsen, som varsler feiring i Kristiansund.

Kjempetabbe og redusering

Og mer skulle det bli. For selv om Sandefjord vokste mer inn i kampen etter hvert, skulle det ikke mer til enn en kjempetabbe fra forsvarer Gana Kane. Som siste mann mistet han ballen til en svært god Gjertsen. Han stormet mot mål og slapp ballen ut til Stokke, som igjen la tilbake til Gjertsen, og vingen hadde null problemer med å sette inn 2-0 bak et utspilt Sandefjord.

Det så blytungt ut for Sandefjord, som skapte minimalt med sjanser. Men plutselig fikk Bindia lagt inn etter en flott hælflikk fra Södlund. Ballen fant Flamur Kastrati i feltet til KBK. Han knuste Coly i lufta og headingen snek seg inn i langhjørnet via stolpen. Det var også resultatet til pause.

Rettet opp egen feil

Den første halvdelen av 2. omgang foregikk uten de helt store mulighetene. Men etter 64 minutter kunne KBK satt spikeren i kista. Bamba var plutselig alene gjennom med keeper, men en feberredning fra Jonsson i Sandefjord-buret hindret 3-1.

I stedet ga hjemmelaget bort en unødvendig corner ved innbytter Diop. Olsen Solberg la inn på bakre der Seck headet ballen inn igjen til Kane som fikk tuppet ballen opp i krysset til 2-2. Han rettet dermed også opp sin tidligere blemme fra førsteomgangen.

Økland-scoring

Jubelen hadde såvidt lagt seg i bortesvingen, før KBK ga svar på tiltale. Hjemmelaget fosset i angrep, og banens gigant Gjertsen fant Økland utenfor feltet. Han brukte vrista og lot det stå til - ballen skeiet og duppet, noe som satte Jonsson helt ut av spill, og KBK gjenvant ledelsen.

Sandefjords sluttspurt kom aldri, og KBK kontrollerte inn til 3-2 og fornyet plass i Eliteserien. Sandefjord er også allerede trygge før siste serierunde.