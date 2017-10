Kastrati spilte med kun ti prosent syn på det høyre øyet

ULLEVAAL STADION (VG) Sesongen 2017 har vært Flamur Kastratis (25) beste. Det er også den første etter at han fant ut at han hele karrieren har spilt med svært nedsatt syn.

Det er desember 2016. Flamur Kastrati er ferdig med en tung sesong, der han mistet plassen sin i Strømsgodset, og ble leid ut til Aalesund. Uten å få til stort der heller.

Da en frustrert Kastrati kjører bil på ferieturen i sitt andre hjemland, Kosovo, kjenner han at han er voldsomt sliten av å sitte bak rattet. «Enten er jeg veldig trøtt, eller noe er alvorlig galt,» tenker han – før han returnerer til Norge.

Minus 3,75

Hjemme i Norge tar han flere og flere tester. Og til slutt testes også øynene hans. Det viser seg å være det smarteste han har gjort.

For testen viser raskt at Flamur Kastrati kun har 10 prosent syn på det høyre øyet. 10 prosent. Tenk litt på det. Kastrati har minus 3,75 på det høyre øyet og minus 1,75 på det venstre.

– Jeg hadde aldri sjekket synet mitt tidligere, tro det eller ei. Og da jeg endelig fikk hjelp, justert synet, så jeg plutselig alt skarpere. Virkeligheten kom egentlig først da jeg tok av meg igjen de brillene jeg hadde fått prøve, som ga meg hundre prosent syn. Det var da jeg tenkte:

«Har jeg virkelig spilt sånn her?»

Ni seriemål

Det er ikke sikkert det er tilfeldig at Kastrati har sin beste sesong i karrieren, med ni seriemål så langt. Bare fem spillere har scoret flere.

– Det jeg er fortalt er at mitt dårlige syn omtrent var som å spille med et amputert bein, sier Flamur Kastrati. Han forteller om at, etter at han fikk hjelp, er alt klarere på banen: Timingen, mottakene, avslutningene, han oppfatter rett og slett alt raskere.

– Du beregner farten og treffpunktet mye bedre, sier Kastrati – som innrømmer at han fort «kunne spilt med et øye» hvis han ikke hadde fått hjelp.

OPTIKER: Olav Torgersen i Synsam. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Jeg var mye sliten. Alt ble et slit, sier Flamur Kastrati. Han er glad for at Norsk Toppfotball nå har tatt problemet på alvor – og inngått et samarbeid med Synsam Norge, og optikeren Olav Torgersen som er spesialisten her.

Solskjærs oppvåkning

– 95 prosent av informasjonen vår får vi fra synet, sier Torgersen, som nå ønsker å overføre kompetansen han har til norsk toppfotball.

Avtalen er den første Toppserien og Eliteserien, kvinner og menn, inngår sammen. Den er på tre år og innebærer både en pengesum – pluss bistand til tester, veiledning og kunnskap, til en verdi av 3,5 millioner kroner.

UNITED-STJERNE: Ole Gunnar Solskjær, her fra 2009. Foto: Malcolm Goy , VG

Ole Gunnar Solskjær spilte 11 sesonger i det som i lange perioder var Europas beste fotballklubb, Manchester United. Da Solskjær kom til klubben traff han på ei dame som het Gail Stephenson, hentet inn av manager Alex Ferguson.

Gail Stephenson

– Det handlet om å ta ut marginer. Og hva er da viktigere enn synet, mer sier enn spør Solskjær da VG snakker med han i bilen på vei fra Kristiansund til Molde.

– Gail var eksperten. Hun lærte oss å varme opp øynene, ikke bare kroppen. Ofte fant jeg meg to-tre personer på tribunen som jeg fokuserte på, en var kanskje 50 meter unna, en annen 100. Det handlet om å ha fokus på både ballen – og det som skjedde langt unna. Det var farger og fart, det handlet om få opp reaksjonsevnen, sier Solskjær.

Han tar et eksempel fra da han var reservelagstrener for Manchester United:

– En av stopperne våre var dårlig til å time lange baller. Jeg tenkte til slutt at dette ikke kunne være tilfeldig, at det måtte ha med synet hans å gjøre. Så vi fikk han sjekket, og det viste seg at han trengte kontaktlinser, forteller Molde-treneren.

SITTER SAMMEN: Fra venstre optiker Olav Torgersen, SIF-trener Tor Ole Skullerud, Toppserie-leder Hege Jørgensen, Røas Kristine Leine og Synsam-sjef Trond Gudbrandsen. Foto: Knut Espen Svegaarden

Operasjon

Han forteller at han, i 2001, hadde vondt for å se ballen. Sånn hadde han hatt det en stund, og etter operasjonen gikk han fra «for dårlig syn» til «ikke perfekt, men godt syn».

– Det å maksimere synet er like viktig som alt annet en fotballspiller gjør, sier Solskjær. Han forteller om han, som en rutine, om morgenen trente ved en stor vegg, med lys, for å trene opp sidesynet.

– Hvis det bare kan gjøre deg en prosent bedre, så er der verd det. Det handler om å ta ut marginer, sier Solskjær.

Aldri opplevd

Tor Ole Skullerud, nå i Strømsgodset, har vært fotballtrener i mange år. Han innrømmer «veldig sjelden fokus»på synet.

– Jeg kan ikke huske at det har skjedd i stor grad i klubbene jeg har vært i. Det har i tilfelle vært de gangene vi har hatt mistanke om at noe har vært galt, sier Skullerud - som ønsker "synssjekken" i norsk toppfotball hjertelig velkommen. Det samme gjør Røas Kristine Leine.

– Jeg gleder meg. Dette har jeg ikke vært med på før, sier Leine.

Flamur Kastrati er ikke den eneste av fotballspillerne i norsk toppfotball som har hatt – eller har – dårlig syn. Torgersen har sjekket mange allerede, og han kan fortelle om «en som har minus tre på begge øynene», en som ser dobbelt – og en haug med andre skavanker.

– Mitt håp er at alle tar de testene jeg har gjort. Det som var mer enn 25-30 centimeter unna, det så jeg ikke. Da kan du tenke deg hva det gjorde med spillet mitt på fotballbanen, sier Flamur Kastrati.