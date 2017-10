Kastrati hisset opp Godset-supporterne i Sandefjord-tap

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Strømsgodset 1-2) Marcus Pedersen sikret Strømsgodsets femte strake seier etter at Sandefjord-spiss Flamur Kastrati både scoret, ble skadet og hånet mot sin gamle klubb.

Pedersens matchvinnerscoring kom etter drøye timen spill.

Jonathan Parr driblet to mann på venstresiden og slo en perfekt crosser over til back-kollega Lars-Christopher Vilsvik på høyre. Han slo videre inn foran mål der Pedersen var høyest, og headet ballen via keeper Ingvar Jónsson – stolpen – og Jónsson igjen – og i mål.

- Det var et billig mål, akkurat som det første da vi ga vekk ballen helt upresset. Jeg følte vi scoret alle tre målene i dag, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen til VG.

Ulland Andersen først ute

Det var nok til å avgjøre en kamp der hjemmelagets Flamur Kastrati kom i sentrum. Eirik Ulland Andersen, matchvinneren fra forrige kamp mot Odd, hadde gitt Strømsgodset ledelsen i første omgang.

Bassel Jradi utnyttet en grov feilpasning fra Carlos Grossmüller, spilte ballen videre til Ulland Andersen som dro seg løs fra Lars Grorud og banket ballen høyt i mål bak keeper Sandefjord-keeper Ingvar Jonsson.

Før minuttet var spilt etter pause var imidlertid lagene like langt igjen. Grossmüller gjorde opp for balltapet og fant Joackim Olsen Solberg ute til venstre. Venstrekanten løsnet et godt skudd som Espen Bugge Pettersen måtte i full strekk for å redde, men ballen spratt opp i lufta og en umarkert Kastrati kunne heade ballen i det åpnet målet.

- Vi er mye bedre enn Godset i store deler av kampen. Det stikker godt å tape mot dem, sier Solberg Olsen som i mange år rivaliserte med Strømsgodset som Mjøndalen-spiller.

Kastrati i bråk med supporterne

Men den som virkelig skulle havne i fokus, var en annen spiller med et spesielt forhold til Strømsgodset.

Scoringen var noe av det siste Flamur Kastrati gjorde før han måtte rusle av banen med en lårskade han har kjent antydninger til i lengre tid.

- Jeg følte jeg fant rom og var på gang da det hugg til i låret. Derfor var det veldig kjipt å måtte gå ut, men jeg har egentlig bare ventet på det. Jeg håper det ikke blir langvarig, sier Kastrati.

På vei ut viftet han med hånden i en ufin gest mot Godset-supporterne som sang «jævla søppel», og ble belønnet med gult kort av dommer Kristoffer Hagenes.

- Fotball er følelser. Det var kamp om poeng, og da blir det slik noen ganger, sier han.

- Ufin håndbevegelse

- Kastrati var borte hos supporterne etter scoringen, og jeg ga han da beskjed om ikke å gjøre det mer. Så gjør han en ufin håndbevegelse mot dem da han blir byttet ut, og får gult kort for usportslig opptreden. Det står i retningslinjene at man ikke skal oppildne motstandernes supportere, sier dommer Kristoffer Hagenes etter at VG har vært borte og kakket på døra til dommergarderoben.

Uten Kastrati ble Sandefjord tynnere på topp, og greide aldri omsette et ballmessig overtak i scoring. Nærmest kom innbytter Erik Mjelde med en styring på et skudd fra Enric Vallès, men Bugge Pettersen slo til corner.

Dermed tok drammenserne sin femte strake seier og nærmer seg virkelig medaljekampen, med tre poeng opp til Sarpsborg på bronseplass.

- Blitt solide

- Jeg tror vi gjør lurt i å fortsette som vi har gjort i hele høst: Begynne med det vi gjør på trening, sørge for bra kvalitet der, for da tar vi det med oss i kamp, sier keeper Espen Bugge Pettersen.

Han mener Strømsgodset er blitt et langt mer solid fotball-lag etter tidligere å ha svingt mer mellom det geniale og det katastrofale.

- Vi vinner knepne seirer, og vi vinner på bortebane. Det har vi ikke gjort så mye før. Vi er blitt solide defensivt. Det ser vi her også, der vi ikke slipper til mye selv om vi blir presset litt på slutten. Det er deilig å vinne, sier keeperen.