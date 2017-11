ULLEVAAL STADION (VG) Alle gode ting er tre for Kåre Ingebrigtsen (52).

I fjor uttrykte Kåre Ingebrigtsen at «han flirte av det», da Brann-trener Lars Arne Nilsen stakk av med prisen foran ham. Da hadde han blitt vraket for andre år på rad, tross to strake seriegull.

I år, etter sitt tredje seriegull på like mange forsøk med Rosenborg, mottok han prisen under TV Norges prisdryss på Fotballfesten 2017 etter årets sesongen Eliteserien.

– Jeg er fryktelig stolt og veldig fornøyd med å være årets trener. Vi i Rosenborg er definitivt Norges treneretam, sier Ingebrigtsen til VG før han listet opp hele trenerteamet.

Tidligere i kveld: Tore Reginiussen kåret til årets spiller

Tror på bedring i 2018

Samtidig kommer han med en advarsel til både konkurrentene i Eliteserien og de av Rosenborg-spillerne som tror de skal få forlate Trondheim i vinter:

– Vi tror at vi blir enda bedre neste år. Vi har vært gode i Europa i år, og så er vi litt mellomfornøyd med Eliteserien. Får jeg låst inn spillerne i overgangsvinduet, så blir dette bra det, smiler Ingebrigtsen.

VG følger prisutdelingen live her!

Aasmund Bjørkan, Bodø/Glimt, ble kåret til årets trener i Obos-ligaen.

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck delte ut prisen.

– Jeg har jo alltid forsøkt å senke forventningene så mye som mulig i mine jobber, så blir man ikke skuffet, sa landslagssjefen før han delte ut prisen.

Kristiansund-trener Christian Michelsen, Sandefjords Lars Bohinen, Strømsgodset Tor Ole Skullerud og Sarpsborg 08s Geir Bakke nominert var også nominert til årets trener i Eliteserien.

Så du denne? Eliteseriens høydepunkter denne sesongen

Det ble litt kluss da Tore Reginiussen og Kristian Fardal Opseth skulle motta prisen for årets spiller:

Alle prisene:

Årets spiller Eliteserien: Tore Reginiussen, Rosenborg

Årets spiller OBOS-ligaen: Kristian Fardal Opseth, Bodø/Glimt

Årets gjennombrudd: Krépin Diatta, Sarpsborg 08

Årets trener: Kåre Ingebrigtsen, Rosenborg

Årets trener OBOS-ligaen: Aasmund Bjørkan, Bodø/Glimt

Årets fotballforbilde: Jakob Glesnes, Strømsgodset

Årets supporter: Truls Waaktaar Schøne, tribunesjef i Godsetunionen, Strømsgodset

Årets toppscorer: Nicklas Bendtner, Rosenborg

I tillegg skal følgende priser deles ut:

Kniksens hederspris

Årets mål

Dette sier Diatta om å bli kåret til årets gjennombrudd: