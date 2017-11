Hyllet kaptein Skjønsberg etter siste hjemmekamp: – Han er eksempelet jeg peker på

NADDERUD (VG) (Stabæk – Sogndal 1-1) Morten Morisbak Skjønsberg (34) spilte søndag sin aller siste kamp på Nadderud. Etter kampen ventet en hyllest fra både publikum og trener Toni Ordinas (42).

Store mengder supportere sto igjen etter kampslutt mot Sogndal for å hylle Stabæk-kaptein Morten Morisbak Skjønsberg etter hans aller siste Eliteseriekamp på Nadderud stadion.

– Det har vært en spesiell dag. Det er rørende å bli tatt farvel med på en sånn måte, sa Skjønsberg til VG.

– Vi skulle helst ha vunnet, men at folk sto igjen her i kulden og sang, de hadde laget bannere ... Det er spesielt og rørende.

Skjønsbergs beste Nadderud-minner



Uavgjortkampen mot Sogndal var hans 381. i Stabæk-drakten og han kommer mest sannsynlig til å ende på 382 offisielle kamper etter siste serierunde mot Viking i Stavanger kommende helg.

– Du har nå spilt sin siste kamp som profesjonell fotballspiller på Nadderud. Hva er det beste minnet du har herfra?

– Jeg har jo fryktelig mange minner, men du vil vel sikkert bare ha ett, sier Skjønsberg, som deretter trekker frem to spesielle øyeblikk:

Ordinas: – Han er eksempelet jeg peker på



Stabæk-trener Toni Ordinas er krystallklar på at kapteinen vil bli savnet i garderoben på Nadderud.

– For meg er Morten akkurat det jeg forventer av en akademispiller i Stabæk. Han har vokst opp ti minutter fra stadion. Han har hatt en drøm om å bli profesjonell fotballspiller i Stabæk. Han var god nok til å spille utenlands, før han kom tilbake for å bli lederen, kapteinen og mentoren i klubben sin, sa Ordinas til VG.

– Han tar vare på alle i garderoben. Han har fantastiske verdier. Hvis jeg skal fortelle noen hvordan jeg vil at en spiller skal være, så er Morten eksempelet jeg peker på, avslutter Stabæk-treneren.

Nå venter ett nytt liv for Stabæk-kapteinen. Det er klart at han skal inn for å bidra i en eller annen form for rolle i Stabæk neste sesong. I tillegg har han planer om å fullføre en mastergrad i medievitenskap.