Hvorfor nå, Viking?

Kommentar Hvis Viking først skulle kvitte seg med en trener som hadde en umulig oppgave: Hvorfor to kamper før slutt?

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Spørsmålet tvinger seg frem, etter at nyheten sprakk om at Ian Burchnall er ferdig som trener i Stavanger-klubben.

Resultatene viser selvsagt at engelskmannen har hatt alt annet enn suksess som hovedtrener. Med bare fem seirer på 28 spilte kamper, er Viking-tiden i den øverste divisjonen over for denne gang.

Det er treneren naturlig nok ikke helt uten skyld i.

Men saken er vel den at han har hatt en rimelig håpløs jobb i en økonomisk skakk-kjørt klubb, som til og med så seg nødt til å selge Samuel Adegbenro til Rosenborg midt i sesongen.

Etter det ble det omtrent like vanskelig å berge Viking som å selge sand i Sahara.

Kanskje var Burchnall aldri rett mann for jobben.

Kanskje er det riktig å få en annen til å lede den tunge veien tilbake.

Men hvorfor går klubben til dette skrittet akkurat nå?

Dersom ledelsen mente å ha satset på feil hest, hvorfor fikk de ikke inn en ny trener mens det fortsatt var et håp om redde plassen?

Merkelig.

Nå er det vel ikke usannsynlig at det også her ligger økonomiske begrunnelser bak. Kontraktsmessig er det ofte billigere å kvitte seg med en trener som har rykket ned, enn en som står i fare for å gjøre det.

Men etter 28 av 30 kamper?

Har klubben først valgt å ikke ta dette steget mens det ennå var håp, hvorfor da ikke ta endringen i ro og mak etter sesongen, i stedet for foran to betydningsløse kamper?

Det er gjort veldig mye rart på veien til Vikings kollaps.

Håndteringen av Burchnalls avgang føyer seg inn i rekken.