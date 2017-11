SOGNDAL (VG) Even Hovland (28) kan fort ende opp med å spille i Obosligaen med Sogndal neste år. – Jeg har ingen nedrykksklausul, og forholder meg til kontrakten, bekrefter han.

Hovland avviser at han angrer på signeringen med klubben der han startet sin karriere som toppspiller, i bygda der samboeren kommer fra.

– Nei, jeg visste jo at det var en risiko for å havne i denne situasjonen. Sogndal ligger som regel i dette sjiktet. Nå har vi to kamper igjen av seriespillet og skal gi alt for å beholde plassen. Det er egentlig det eneste jeg konsentrerer meg om, sier mannen som ikke fikk fornyet kontrakten med tyske Nürnberg. Han bekrefter at han hadde andre muligheter før han valgte Sogndal, og familien med to små barn slo seg ned i sitt nye hus i bygda.

– Det var andre muligheter, men jeg gikk for dette og jeg står for det valget.

Aalesund slo Rosenborg 2-1 hjemme søndag kveld og sendte Sogndal ned på direkte nedrykksplass.

– Kan glemme landslaget da



Han avviser overfor VG at etablering med hus og familie i Sogndal holder ham tilbake.

– Nei, de er like lystne på å utforske ting som meg, så det er ikke noe som holder meg tilbake om det skulle komme en mulighet, sier midtstopperen fra Vadheim. Han hadde suksess med to seriegull med Molde før han endte opp i Tyskland.

Hovland har 24 landskamper og var en betrodd spiller for Norge før klubbkarrieren begynte å butte og det endte med at han ikke fikk kontraktsforlengelse i Nürnberg. Hovland innser at spill på andre nivå i Norge ikke er noen god søknad for å komme tilbake på landslaget.

– Det kan jeg bare glemme da.

To år igjen av kontrakten



Hovland har to år igjen av kontrakten med Sogndal etter denne sesongen. Han har fått stor tillit fra trener Eirik Bakke som gav ham kapteinsbindet fra første kamp da han returnerte sent i sommer. Hovland har klart seg greit, men laget har slitt med mange scoringer imot etter innlegg i boks, så noe skurrer i forsvaret. I skjebnekampen mot Tromsø fikk de en ny scoring mot etter corner. 0-2-scoringen til Mikael Ingebrigtsen var det ellevte baklengsmålet etter hjørnespark denne sesongen.

Hovland mener situasjonen ikke endret seg mye etter tapet i nøkkelkampen mot Tromsø.

– Vi har tapt en fotballkamp. Det er slik det har vært den siste tiden. Situasjonen er ikke så mye endret fra før kampen. Det er fremdeles to kamper igjen, og eventuelt kvalik.

