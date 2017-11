Herman Stengel klar for Strømsgodset

Vålerengas midtbanespiller Herman Stengel (22) har signert en treårskontrakt med Strømsgodset.

Det bekrefter Godset i en pressemelding. Stengel blir Strømsgodset-spiller ved årsskiftet og drammenserne betaler ingen overgangssum ettersom 22-åringen er på utgående kontrakt i Vålerenga.

– Vi ønsker at de beste spillerne i distriktet skal spille for Godset, og vi er svært glade for å få på plass en avtale med Herman. I en alder av 22 år har han allerede opparbeidet seg mye erfaring, samtidig som han fremdeles har et stort potensial. Vi har stor tro på at Herman skal få ut dette potensialet her hos oss, sier sportssjef Jostein Flo i Strømsgodset.

Grindheim også ferdig: – Vil ta en prat med Haugesund

Vender «hjem»

Stengel er fra Hokksund, like utenfor Drammen, og blir dermed som en lokal spiller å regne for Strømsgodset. Han står denne sesongen med seks mål og fire målgivende pasninger på 21 seriekamper for Vålerenga.

– Vi får inn en type som er glad i å trene mye, og som passer både kulturen og profilen vår. Herman har et sterkt ønske om å bli bedre og han har et stort potensial som vi skal være med å utvikle videre, sier Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud.

Stengel har ikke besvart VGs henvendelser mandag.

Derfor signerte ikke Stengel ny kontrakt med Vålerenga:

Ble ikke enig med VIF

Vålerenga opplyser i en pressemelding at daglig leder Erik Espeseth forhandlet frem et kontraktforslag med Herman Stengel og hans agent Jim Solbakken tidlig i sommer, men at «signeringen drøyde ut i tid».

– Vi har vært i samtaler med Herman siden i sommer og hatt han som en del av våre fremtidsplaner. Han har etterspurt mer spilletid, noe han har fått i høst, men det var ikke tilstrekkelig for at han ønsket å bli værende hos Oslos stolthet. Vi ønsker Herman lykke til videre i karrieren, sier Espeseth.

Stengel er ikke den eneste midtbanespilleren som forlater Vålerenga ved sesongslutt. Søndag ble det også klart at veteranen Christian Grindheim ikke får fornyet kontrakten med klubben. Han forlot banen gråtende etter søndagens 2-0-seier over Odd – og varsler at han er aktuell for FK Haugesund.

VIF-trener Ronny Deila har varslet at han ønsker å slanke troppen – «vi ønsker å bli færre, men bedre» – og blant spillerne som kan følge i Grindheim og Stengels fotspor, er backen Robert Lundström, som bare har 12 måneder igjen av kontrakten.

Ser du hvilken legende Stengel har på overarmen?

Strømsgodset blir Stengels tredje klubb som profesjonell fotballspiller. 22-åringen spilte over 50 kamper for Stabæk fra 2011 til 2013 før han forlot bærumsklubben til fordel for Vålerenga.

Saken oppdateres!