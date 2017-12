Hemmelig møte: Edvartsen tilbudt dømming i 2. divisjon

Toppdommer Svein-Erik Edvartsen (38) skal under et hemmelig møte med Norges Fotballforbund ha blitt tilbudt å dømme i 2. divisjon neste sesong.

Møtet skal ha etter det VG forstår ha funnet sted en gang i november. På det tidspunktet hadde Edvartsen allerede levert søksmålet mot sin tidligere arbeidsgiver på Ullevaal stadion.

Initiativtager til det hemmelige møtet var hverken NFF eller Edvartsen, men derimot 38-åringens egen klubb, Hamar IL Fotball, får VG opplyst. Ingen av partenes advokater skal etter det VG forstår ha vært invitert til å delta under drøftingene.

Partene ønsker ikke å kommentere utfallet av møtet. Men et tilbud om å dømme i 2. divisjon – altså på nivå tre i norsk fotball – kommende sesong, skal angivelig ha blitt tilbudt av fotballforbundet.

Edvartsen, som har vært FIFA-dommer i syv år, skal ha takket nei til tilbudet.

«Vi har fått høre at NFFs generalsekretær til sponsorer og sentrale personer i fotballfamilien forsøker å selge inn at forbundet ønsker å ha Edvartsen som dommer, men ser ingen grunn til å kommentere dette fra vår side ut over at vi synes det er underlig at det er i orden at han dømmer, bare han gjør det i 2. divisjon og lavere – langt under sitt kompetansenivå» skriver Edvartsen-advokat John Christian Elden samlet i en epost etter å ha mottatt seks spørsmål fra VG.

Edvartsen har i sin stevning til Oslo tingrett bedt om å få tilbake jobben som seksjonsleder i fotballforbundet, samt være tilbake som eliteseriedommer i 2018. Det skal være helt uaktuelt for Norges Fotballforbund.

STRATEGISK SJEF FOR KOMMUNIKASJON OG SAMFUNN: NFF-topp Svein Graff. Foto: , Anders K. Christiansen, VG

Når VG stiller NFF-direktør Svein Graff spørsmål ved om møtet faktisk fant sted, svarer han ikke direkte på dette:

«NFF har ikke tatt initiativ til å møte Svein-Erik Edvartsen, og vi har ikke drøftet hans jobb som seksjonsleder. Han ble som kjent avskjediget fra jobben og det er inngått et dommerforlik som betyr at Edvartsen ikke dømmer i Eliteserien eller OBOS-ligaen i 2018. Utover det ønsker ikke vi å spekulere i hvordan saken eventuelt kan løses utenfor rettssalen ettersom det er motparten som har stevnet NFF» skriver Graff i et epost-svar.

Rune Stenland i fotballavdelingen til Hamar IL skriver at dommerkonflikten er belastende både for den lokale klubben og for norsk fotball.

«NFF er positive til Hamar IL Fotball sitt engasjement i Edvartsen-saken, og Hamar IL Fotball mener at alle ville vært tjent med en løsning utenfor rettsapparatet til beste for alle parter. Hamar IL Fotball ønsker ikke å gå i detaljer om vårt engasjement i saken, men vi stiller oss gjerne til disposisjon for om mulig å kunne bidra til å finne en endelig løsning» skiver han.

Den bitre konflikten startet i fjor vinter da Edvartsen og dommersjef Terje Hauge røk uklare. Etter en offentlig skittentøyvask der flere dommere hevdet seg trakassert av Edvartsen, før 38-åringen deretter selv svarte med lignende anklager, ble det inngått et forlik mellom partene 9. mai.

Det kostet NFF dyrt: Edvartsen fikk rundt 700.000 kroner for å ta én sesongs pause som dommer.

Men etter sommeren eksploderte saken på nytt: NFF ga Edvartsen sparken på dagen fra den sivile jobben som seksjonsleder i forbundet.

De mener å kunne bevise at 38-åringen har forfattet flere e-poster i falskt navn, der fellesnevneren er ros av Edvartsen og krass kritikk av dommersjef Terje Hauge. Edvartsen nekter for dette, og har nå saksøkt sin tidligere arbeidsgiver.

«Det er prisverdig at Hamar IL har tatt initiativ til å løse konflikten, og vi er både lydhøre og samarbeidsvillige som alltid til alle konstruktive løsninger. Målet er å være på plass som seksjonsleder og elitedommer så snart som mulig» skriver advokat Elden til VG.

Det er ventet at rettssaken mellom Edvartsen og NFF kommer opp i Oslo tingrett i første halvdel av 2018.