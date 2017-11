Helland feiret seriegullet med sønnen Neo (to dager), pasta og flaskevann

(Molde – Kristiansund 0-1) Pål André Helland (27) feiret nok et seriegull med Rosenborg, denne gangen sittende med beina på bordet, sønnen Neo (to dager) på fanget – og med pasta på tallerkenen.

– Det ble gull på meg to dager på rad, uten den store innsatsen, sier Helland til VG – og smiler mens seiersintervjuet med Kristiansunds matchvinner Daouda Bamba sendes på TV.

Han ble far fredag, og så kampen sammen med samboer Linn Lyngmo på pasienthotellet på St. Olavs Hospital, og det ble ingen større feiring enn god mat og en flaske kullsyrevann, siden Rosenborg reiser til Ålesund for å spille seriekamp søndag.

– Dette er stas, moro og inspirerende, melder Helland om seriegull nummer tre på rad. I tillegg klarer han ikke dy seg:

– Det må jo være artig for Molde at det nok en gang avgjøres på deres hjemmebane, det må være litt stas for dem. Jeg tenker at vi stopper i Molde på vei hjem fra Ålesund søndag kveld for å ta en runde i baren, sier Helland – og smiler.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen var hjemme under kampen, men hadde ikke på TV. Han sier han ikke hadde behov for det ...

– Ikke før det gjensto tre minutter. Da skrudde jeg på, sier Ingebrigtsen til VG – og må smile han også.

Svarte ikke først

VG prøvde å ringe RBK-treneren rett før slutt, men han tok ikke telefonen. Straks kom det en SMS: «Ikke før det er ferdig,» sto det. Ingebrigtsen har fått med seg at Molde scorer mange mål mot slutten av kampene.

Rett etterpå tok han telefonen ...

– Nå klarer de ikke å score to i hvert fall, startet han – og fortsatte:

– Hva skal jeg si? Vi hadde jo uansett fått dette poenget en eller annen gang, på de tre kampene vi har igjen. Så det handlet ikke om det, men så gode som Molde har vært i det siste så trodde jeg ikke vi ville være klare lørdag kveld, sier Ingebrigtsen.

Han legger kjapt til:

– Kristiansund er gode, så jeg visste det ikke ville bli enkelt. Men nei, jeg hadde ikke regnet med hjelp i kveld. Vi ville uansett avgjort det selv søndag, og vi reiser til Ålesund for å vinne og juble som om det er den kampen som gir oss mesterskapet, sier Ingebrigtsen.

Lettelsen

Det ble ingen feiring lørdag kveld. Kampen søndag tar all konsentrasjon.

– Men oppladningen blir vel litt annerledes nå som dere allerede er mestre?

– Ja, det er klart vi kan slippe oss mer løs, senke skuldrene. Og dette er selvsagt en lettelse.

– Feiringen, den tar dere kanskje etter hjemmekampen mot Viking neste helg?

– Ja, det gjør vi. Der skal det markeres skikkelig.

– Men en liten skål tar du deg kanskje i kveld?

– Jeg skal ta meg et glass vin. Det skal jeg gjøre, smiler Kåre Ingebrigtsen – etter sitt tredje, strake seriegull. Kun Nils Arne Eggen har klart det kunststykket gjennom historien.

Sofa-gull



Tore Reginiussen hadde håpet at hans tredje seriegull på rad skulle komme i Ålesund i morgen.

– Det er ikke det samme å vinne det i sofaen her hjemme i Trondheim. Men på den annen side så har seriemesterskapet i realiteten vært klart lenge, sier Tore Reginiussen.

Han påpeker at tre gull på rad er sterkt. Fordi å gjenskape den samme evnen til å vinne kan være vanskelig. Men ikke i RBK.

–Vi er sulten på å vinne. Hvert år vi vinner sikter vi enda høyere. Ikke bare vil vi være best i Norge, vi vil vinne i Europa også. I år hadde vi litt vanskelig start, men plukket godt med poeng når vi kom i siget, sier Reginiussen.