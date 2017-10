De siste tre kampene har Simen Juklerød (23) fått lov til å spille ving for Vålerenga. Og for første gang under Ronny Deila står klubben med tre strake ligaseirer.

– Det blir vanskelig å ta meg vekk fra den posisjonen nå, både med tanke på egen prestasjon og hvordan laget gjør det, sier en fornøyd Simen Juklerød til VG på vei hjem fra Stavanger.

Der brukte han og resten av Vålerenga søndagskvelden på å høvle over Viking, noe som fikk Viking-trener Ian Burchnall til å komme med denne erkjennelsen.

Ronny Deilas menn ga seg ikke før det sto 7-1 i målprotokollen, og Juklerød var svært aktiv med sine tre mål.

– Jeg føler at det var en av mine beste kamper i VIF-trøya, sier 23-åringen som ble hentet rett før Kjetil Rekdal var ferdig i klubben vinteren 2016 og som har 36 kamper i den øverste norske divisjonen.

Da var det en kantrolle han var tiltenkt, men den tidligere Bærum-spilleren har måttet spille mye på backen under Ronny Deila dette året.

– Jeg trives best som høyrekant, og det vet alle i klubben, sier Juklerød, som ble kåret til banens beste med en 9-er på VG-børsen, men presiserer:

– Jeg synes ikke det er dumt å spille andre plasser.

Juklerød som kantspiller har i hvert fall vært en suksessoppskrift for Vålerenga i det siste. Da det ble 2-4-tap for Stabæk, var han på backen, men i de tre påfølgende kampene, hjemme mot Brann, hjemme mot Aalesund og søndag borte mot Viking, har det blitt ni poeng med Juklerød på vingen.

Selv har han funnet veien til nettmaskene fem ganger på de siste tre kampene, og søndag ble det altså tre mål. I tillegg til å være fornøyd med egen innsats, berømmet Juklerød den kollektive innsatsen som gjorde at Vålerenga kunne dra tilbake til Oslo med tre poeng i bagasjen.

– Har mye å spille for

Seieren over Viking var også klubbens første borteseier i ligaen siden runde 12, og for første gang kunne Ronny Deila juble for tre strake ligaseirer med Vålerenga.

– Vi gjennomfører en veldig god kamp. Vi har tro på ting hele tiden og jobbet med spillestilen hele året. Vi har hatt noen rokeringer og ting har tatt tid, men nå har vi stått med samme gjengen et par kamper, og du ser at det gir resultater, sier VIF-treneren til Eurosport.

VG klarte ikke å komme gjennom til Deila søndag kveld, men uttalelsen overfor Eurosport tyder på at han ser for seg Juklerød i en fortsatt kantrolle fremover. Det sier Juklerød ja til.

– Han (Deila) ga meg skryt og gratulerte, men ikke noe mer, sier Juklerød til VG.

Vålerengas serieinnspurt Runde 27: Molde hjemme Runde 28: Sandefjord borte Runde 29: Odd hjemme Runde 30: Sogndal borte

Juklerød mener selv at seieren mot Haugesund har mye å si for at Vålerenga har kjempet seg ut av den verste nedrykkssumpen. Nå ser han og laget, som ligger på 7. plass med 36 poeng, fremover.

– Nå er det bare å slippe seg løs og spille vårt spill. Vi har mye å spille for, og vinner vi de siste fire, kan vi få en veldig bra plassering på tabellen, sier han.

Opp til Sarpsborg 08 på 3. plass er det åtte poeng, men det blir i meste laget selv for klubben som har vunnet fire av de siste fem eliteseriekampene.

– Hehe, jeg tror ikke det er det vi går for, sier han.