Hareide håper Bendtner blir i Rosenborg frem til VM

TROMSØ (VG) (Tromsø - Rosenborg 0-3) Rosenborg suser mot seriegull og Nicklas Bendtner (29) nærmer seg toppscorertittelen. Kombinasjonen har betydd salg. Det håper ikke Danmarks landslagssjef Åge Hareide skjer nå.

For Hareide melder til VG at han helst ser at Rosenborgs 15 seriemål sterke angriper blir i Trondheim – i motsetning til RBKs 2015-toppscorer Alexander Søderlund (ble solgt til Sáint-Etienne) og 2016-toppscorer Christian Gytkjær (solgt 1860 München) – frem til et eventuelt VM for Danmark neste sommer.

– Det håper jeg, sier den danske landslagssjefen, som leder Danmark i VM-playoff i midten av november, 12 år etter at han mislyktes i tilsvarende dobbelmatch som norsk landslagssjef til Tyskland-VM i 2006.

Men selv om Hareide håper på et videre RBK-opphold for stjernespissen, vil han ikke ytre sitt ønske personlig overfor Bendtner.

– Nei, jeg blander meg ikke i landslagsspillernes valg, presiserer Hareide overfor VG.

Mener det er best å bli



Men Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen «blander» seg litt mer.

– Vi håper alle at Danmark kommer seg til et VM. Det unner jeg våre danske venner. Da skjønner alle at det beste for Nicklas er å være i Rosenborg, spille og være i kjente omgivelser. Det er ingen tvil. Så kan det være langt vanskeligere å holde ham etter et VM, sier Ingebrigtsen.

Han smilte godt etter 3-0 på fire sjanser mot Tromsø på Alfheim. Trøndernes største seier på denne bortebanen siden 5-1-triumfen i 1996.

Nicklas Bendtner scoret altså for 15. gang i seriesammenheng og har nettet i syv av de siste ti ligamatchene for Rosenborg, som med to nye seirer vil sikre sitt tredje strake seriegull og det 25. totalt.

– Toppscoreren vår ligger på 15-20 mål. Nå må vi jobbe for å få ham opp mot 20, helst over, og da er vi godt fornøyde, sier Ingebrigtsen.

Selv smøg Bendtner seg unna journalistene omtrent på samme måte som han unngikk Tromsøs tre midtstoppere da han headet inn 2-0 på Anders Trondsens innlegg lørdag.

Men hans landsmann og Rosenborg-kollega Mike Jensen (også i Hareides tropp nylig) tror det kan være smart at spissen iallfall tar et nytt halvår i Rosenborg.

– Jeg håper det. Her er han sikker på å få sjanser, score masse mål, spille masse kamper og vinne masse kamper, sier Jensen til VG.

Stang-ut for Tromsø



Akkurat i går kunne faktisk også Tromsø har vunnet. Men Rosenborg var suverene i begge bokser, litt heldige og veldig effektive. Gjermund Åsen kunne utlignet til 1-1 etter 23 minutter da han traff tverrligger, stolpe – og ut.

Både over 5400 tilskuere, jublende Tromsø-spillere og trener Simo Valakari trodde det var mål. Finnen reagerte såpass at dommer Tore Hansen vurderte det til at det for kraftig og viste ham til tribuneplass med tre fjerdedeler av kampen igjen.

– Jeg reiste meg opp og var utenfor den tekniske sonen. Jeg sa ingenting, men jeg respekterer det fullstendig at dommeren ville vise meg ut, sier Valakari til VG.

Fra tribunen så han et offensivt Tromsø, med trønderen Gjermund Åsen i praktslag, true Rosenborg lenge. Men to flotte Anders Trondsen-assist innenfor fem minutter i starten av 2. omgang endret til 3-0 for Rosenborg.

Trondsen dominerte, denne gangen i indreløperrolle, og på den siste goalen satte han opp Pål André Helland med en nydelig stikker.

Etter nok et skadeavbrekk er trønderen er på gang igjen.

– Jeg føler meg litt som på våren 2015 nå. Har litt overskudd og ting sitter for meg. Synd jeg har vært en god del skadet. Fra sommeren har jeg stort sett hatt ett, to eller tre målpoeng i hver kamp. Nå har jeg følelsen at jeg vet at noe skjer når jeg har ballen, oppsummerer Helland.

Han ble tatt av etter 70 minutter, som avtalt, i håp om å være kampklar til Europa League-oppgjøret mot Zenit fra St. Petersburg kommende torsdag.

