Han som er en av oss

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) Det er ingen tilfeldighet at tårene rant hos Åge Hareide (64) da han ble ropt på scenen av sin gamle elev Ole Gunnar Solskjær. At Kniksen-prisen gikk til et av de største følelsesmenneskene i norsk fotball – det er veldig fortjent.

For Åge Hareide er et oppkom av følelser. Han ler. Han er sint. Han er engasjert. Åge Hareide er egentlig det meste av det «vanlige mennesker» er. Og derfor går Kniksen-prisen 2017 egentlig til en av oss dødelige, en som er som oss og gjør som oss.

At prisen ble delt ut av et menneske Åge Hareide har lært opp, men også har den dypeste respekt for (Solskjær), gjorde det ikke mindre sterkt følelsesmessig for mannen som egentlig hadde lagt opp som fotballtrener, men som etter det «bare» har tatt Malmö til Champions League og Danmark til VM …

Åge Hareide får stå som eksempelet på at du aldri er ferdig, hvis du ikke selv vil. Han er eksemplet på at det aldri er for sent – i fotball. Åge Hareide er eksempelet på at alt er mulig, hvis du tar sjansene som kommer – og du gir alt når den kommer.

Karrieren hans, etter skandinaviske normer, er helt enorm. Ingen i Skandinavia har vunnet det Hareide har gjort i Danmark, Sverige og Norge.

KOMMENTATOR: VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Derfor sto også Åge Hareide der mandag kveld, på sin gamle hjemmearena Ullevaal stadion, og gråt sine gledestårer. Han tenkte trolig på alle nederlagene, men mest på alle seirene. Åge Hareide pleier å låse seg inn på et rom og skru av lyset når han taper.

Og det hender han gjør. Taper altså. Hareide er besatt av å vinne. Han har en vinnervilje så sterk at den iblant er plagsom. Og som gjør at han noen ganger må ta noen skritt tilbake fra seg selv, se seg utenfra, for å komme i vater igjen.

Men han blir fort blid igjen. Siden 5–1 over Irland, som ga VM-tur til sommeren, har Hareide svevd. Han har egentlig ikke landet. Kanskje før mandag kveld, da følelsene tok overhånd, på en litt annen måte enn tidligere.

For Åge Hareide slet lenge med exiten fra landslaget og Norges Fotballforbund. Ikke fordi han ble dårlig behandlet, men fordi han ikke lyktes. Han klarte aldri å ta Norge til et mesterskap. Og det har irritert han siden.

Derfor betydde det så mye at han klarte det med Danmark – og at det slo ut i Kniksen-prisen her hjemme.

Åge Hareide er en av oss. Han tar en drink. Åge liker en fleip. Åge blir sur. Åge er elegant, men på en avslappet måte, aldri for stiv i antrekket, alltid med smilet på lur. I alle de årene jeg har kjent han (32 år) har Åge Hareide gitt av seg selv, mest på godt, men også på vondt. Han er enkel å prate med, han prater med alle, han stiller opp for alle, han gjemmer seg aldri (sjelden i hvert fall).

Mest av alt fordi han er så glad i mennesker. Og så glad i fotballen og alt det har gitt ham gjennom 50 år.

Mandag kveld fikk han det ultimate beviset på at han HAR lykkes – da den største prisen av alle gikk til han, Kniksen-prisen.

Fullt fortjent, men jeg trodde Åge Hadde fått prisen før, sa Nils Arne Eggen (76) til meg på vei ut fra prisutdelingen på Ullevaal stadion.

Før prisutdelingen, i en uformell samtale jeg hadde med han, snakket Hareide om Kniksen, at han selv hadde spilt mot «mesteren» som liten, i en av sine første kamper, for Hødd i 1974. Hareide nevnte også en samtale han hadde hatt med Manchester Uniteds legendariske manager, Alex Ferguson for en stund siden, der Ferguson, som er skotsk, husket godt nordmannen «Jensen», i Norge bare «Kniksen».

Poenget er at Kniksen var en type, en person, en fotballspiller, Åge Hareide så opp til. Han elsket dribleren Kniksen, og mye derfor betydde også den prisen han fikk fra norsk fotball mandag kveld så enormt for følelsesmennesket fra Hareid i Møre og Romsdal.

Og ingen fortjener den mer, det er i hvert fall sikkert.

Se en rørt Hareide motta Kniksens hederspris på scenen.

Og han var ikke mindre rørt da han møtte VGTV etter utdelingen. Se hva prisvinneren hadde å si under.