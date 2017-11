Gyasi ga AaFK håp om fornyet kontrakt: - Det er et tegn

ÅLESUND (VG) (Aalesund-Rosenborg 2-1) Først sto de æresvakter for seriemesteren. Men etter en time var det slutt på respekten: Aalesund snudde kampen på hodet, og dermed er det fortsatt mulig å redde plassen i Eliteserien.

Matchvinner ble nederlenderen, klubbens største entertainer, Edwin Gyasi (26). Han fikk hjelp av en RBK-er på skuddet sitt, som forsvant bak en forfjamset Rosenborg-stand-in-keeper Arild Østbø etter 75 minutter.

Da hadde Mustafa Abdellaoue utlignet Nicklas Bendtners straffespark (tvilsomt om det var korrekt idømt av dommer Svein Oddvar Moen), sju minutter tidligere, og plutselig så Aalesund ut som et lag uten nevneverdig respekt for den ferske ligamesteren.

Nå handlet alt om å beholde ledelsen, komme i posisjon til å overleve, for dette var siste forsøk. Med tap eller uavgjort mot Rosenborg, så hadde Aalesund kun hatt kvalik-plassen å spille om.

I stedet sørget Mos og Gyasi for at håpet lever, og at Aalesund vant for første gang på 14 forsøk, siden 25. juni. Det måtte skje mot Rosenborg, og det skjedde.

– At Sogndal taper og vi slår Rosenborg... Det er et tegn, sier en glad, men rolig matchvinner til Eurosport.

– Jeg er alltid rolig. Jeg stresser ikke, smiler han.

Selv om kvalik fortsatt er mest realistisk, så lever håpet om nok en sesong i Eliteserien for Aalesund FK etter denne runden.

– Jeg mener laget vårt er for bra til å rykke ned. Vi har mye kvalitet i laget, men vi har hatt uflaks. Dette vil gi oss en boost, sier Gyasi.

– Vi trengte virkelig de tre poengene, og vi jobbet hardt som et lag. Jeg føler vi fortjente det. Dette vil gi oss en boost, gjentar han.

AaFK tok seg forbi Sogndal på tabellen, og ligger nå på kvalikplass. Ned til nevnte Sogndal, med to kamper igjen, er det imidlertid bare ett poeng. Opp til Tromsø er det fem, med seks poeng igjen å spille om, altså.

På den andre siden er Rosenborg allerede seriemester. Det skjedde etter at Molde tapte for Kristiansund lørdag. Kjetil Rekdal er ikke imponert over forestillingen trønderne leverte mot nedrykkstruede Aalesund.

– Rosenborg skuffer totalt. Ikke en seriemester verdig, og da snakker jeg først og fremst om prestasjonen, sier den tidligere VIF-treneren på Eurosport.

– Jeg er enig. Spesielt etter 1-1 er vi fryktelig dårlig. Vi er ikke til stede. Det er forferdelig sløvt av oss, erkjenner RBK-trener Kåre Ingebrigtsen overfor VG.

– Et Rosenborg-lag skal aldri se ut sånn. Det var ikke alle utpå her som hadde lyst til å spille, sier han, og forteller at det får konsekvenser for laguttaket neste kamp.

Også Pål-André Helland var rimelig sur etter tapet for AaFK. Dette er hva den nybakte pappaen sier:

