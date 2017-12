«Gule Kippe»: – Inntrykket folk har av meg, er at jeg er en uspiselig type

LILLESTRØM (VG) Han er kanarifuglenes bankende hjerte. Sånn sett passer det fint at Frode Kippe (39) dekkes i gult og rødt før cupfinalen.

For gjennom hans 17 sesonger på landets toppnivå har midtstopperkjempen gitt og tatt juling som få andre i norsk fotball. Det bekreftes best ved å se antall ganger han er ført opp i dommerens bok siden toppseriedebuten for Lillestrøm i 1997.

VG dro til Åråsen med post-it-lapper for å vise frem kortstokken. Lagkamerat Mats Haakenstad tok rollen som «dealer» og tapetserte Kippe fra bryst til sko. Og antallet?

– Jeg var ganske rolig de første årene. Vil tippe 77 gule kort, sier Kippe.

Etter de ble finaleklare: Klarer ikke gi seg

76 gule og 8 røde



Han har nesten rett: Mot Brann i Bergen i november mottok han seg sin 76. advarsel og måtte sone karantene mot Molde helgen etter (en kamp Lillestrøm tapte).

– Og hvor mange røde?

– Har fått noen. Første borte mot Kongsvinger i 1998. (Jon Inge) Høiland filmet seg til mitt andre gule. Jeg tipper jeg har åtte eller ni? Åtte? spør 39-åringen og treffer som en klokkeren takling.

Tre av hans åtte røde stammer fra 2007-sesongen, da han blant annet fikk marsjordre for denne:

Artikkelen fortsetter under videoen!

Det året, som faktisk var sist gang Lillestrøm spilte cupfinale, ble Kippes spillestil heftig debattert. På grunn av alle karantene – som han uansett mener er altfor strenge – spilte han bare 18 av 26 seriekamper den sesongen.

– Men det var kanskje min beste sesong fotballmessig også. Jeg må ikke ta vekk ting fra spillet mitt og det jeg er god på. Da vil det skje innimellom at du drar på deg noe kort, påpeker Lillestrøms kaptein og suverene samlingspunkt.

Holder nivået også ti år senere: – Kippe bedre nå enn på flere år

En annen person



Forskjellen på Frode Kippe på og utenfor banen er relativt slående. Tobarnsfaren er særdeles rolig, avbalansert og lavmælt ellers. Det er først når han entrer gressmatta det skjer noe, som når han spaserer ut på Ullevaal på cupfinaleettermiddagen i sin kruttsterke 487. obligatoriske LSK-kamp.

– To vidt forskjellige personer. Han fremstilles litt klysete i media. Det er helt feil. Han er en fantastisk fyr, beskriver lagkamerat Mats Haakenstad.

– Vi har mange av dem i Lillestrøm. Som er tøffe på banen og gode familiefedre utenfor, smiler trener Arne Erlandsen.

– Inntrykket folk har av meg, er at jeg er en uspiselig type. Jeg kan leve med det, melder Kippe og gliser.

– Jeg håper jeg er en ålreit fyr. At jeg har bedre side enn jeg blir fremstilt for, legger han til.

– Hvor mange av de gule kortene mener du har vært feil?

– En del, faktisk. I hvert fall 40 prosent, tipper jeg!

Utvist som feil mann



Kippes foreløpig siste utvisning i norsk fotball var iallfall hundre prosent feil. I en smått absurd situasjon fra matchen mellom Lillestrøm og Sogndal i fjor så ikke dommer Svein-Erik Edvartsen hvem av LSK-spillerne som sto for en forseelse han mente kvalifiserte til rødt kort.

– Da var det kanskje lett å til at jeg skulle ha det. Men det var ikke gøy å bli vist ut i den kampen der, sier Frode Kippe – cupfinalekaptein for tredje gang på Ullevaal søndag.

Se gjennomgang av kontroversene fra LSK-Sogndal her!