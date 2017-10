Strømsgodset låner ut trener Bjørn Petter Ingebretsen (50) til Fredrikstad før sesongens siste kamp.

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

«F.om mandag tar Bjørn Petter «BP» Ingebretsen over som hovedtrener for A-laget, og har oppgaven med å lede laget til tre poeng i serieavslutningen mot Sandnes Ulf. I beste fall skal han også geleide laget trygt gjennom en kvalik mot enten Raufoss eller Notodden slik at FFK er kvalifisert for OBOS-ligaen også i 2018.» heter det på hjemmesiden.

– Det er en stor og spennende utfordring, og en veldig spesiell situasjon. I verste fall leder vi laget i bare én kamp, men forhåpentligvis blir det tre, sier BP til Godsets hjemmeside.

Med seg får han også trener Alexander Straus. Også han er under kontrakt med Strømsgodset, der han til daglig har rollen som toppspillerutvikler.

Begge returnerer til Godset etter at OBOS-sesongen og en eventuell kvalifisering er over.

– Dette er en stor utfordring og veldig inspirerende for BP og Alex, og det viser bare hvilken kapasitet og kunnskapen vi har i klubben vår. Vi ønsker gutta lykke til i Fredrikstad, sier Godsets sportssjef Jostein Flo på hjemmesiden.

Ingebretsen har vært sykemeldt i lengre tid etter at han fikk et hjerteinfarkt i juni 2016.

Tidligere i dag fikk Fredrikstad juling av Tromsdalen i et forrykende snøvær. 0-5-tapet sendte klubben ned på direkte nedrykk, med kun én kamp igjen av sesongen. Denne ledes altså av Ingebretsen.

