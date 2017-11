Geir (63) pantsatte eiendommen sin for å redde Sarpsborg 08 fra konkurs

STOKKE (VG) I 2009 var bronsevinner og cupfinalist Sarpsborg 08 på konkursens rand. Da ingen andre rakk opp hånda for å hjelpe, pantsatte rørlegger Geir Stensholt eiendommen sin.

I år har Sarpsborg 08 vært en soleklar medaljekandidat i Eliteserien, og er klare for sin andre cupfinale på tre sesonger.

For åtte år siden var situasjonen imidlertid en helt annen. Da var det nærmest kroken på døra, spillerne måtte gå drastisk ned i lønn og gikk dør til dør-aksjon i sommerferien for å redde klubben fra konkurs.

– Det kom jo en finanskrise

Da økonomien var på sitt aller verste stilte rørlegger Geir Stensholt (63) opp. Han pantsatte eiendommen sin i Stokke, og var med på å redde klubben. Åtte år senere møter VG ham på eiendommen han var villig til å ofre.

– Jeg tenkte at «jeg har jo en skau oppe i Stokke, og jeg kan jo alltids stille noen midler til rådighet». Så da sa jeg ja, sier Stensholt, som legger til at han også gjorde det fordi sønnen hans var reservekeeper i 08 på det tidspunktet.

– Var du ikke bekymret for hva slags økonomiske konsekvenser dette kunne føre til?

– Jo, i etterkant tenkte jeg «hva er det jeg egentlig har gjort nå?». Det kunne jo skjedd at banken krevde inn 400 000 om det ikke gikk som det gikk. På akkurat den tida kunne vi endt opp med å måtte selge huset, og det kom jo en finanskrise også. Vi hadde to-tre år hvor vi slet litt, sier han.

Eiendommen i Stokke arvet Stensholt fra sin far i 1974, og han pantsatte 400 000 for å nå målet Sarpsborg hadde satt seg. Rørleggeren beskriver ikke seg selv som en veldig fotballinteressert mann, men han følger kampene på TV. Likevel bidro han, og forteller at det er fordi han er impulsiv og hadde tro på både laget og styret som satt i 2008.

– Jeg føler det som var mest spesielt med min far var at han ikke hadde noen tilknytning til styret eller noen spesiell fotballinteresse. Hans lidenskap er Hafslundsøy Musikkorps. Han bare rakk opp hånda. Det er sånn han er. Om han merker at noen oppriktig trenger hjelp stiller han opp, sier sønnen Christoffer Stensholt.

– Alle rundt laget bidro, og andre i styret stilte med sikkerhet i huset sitt for å få det pantet mot det lånet de hadde i banken. Målet var å stille med 1,5 millioner på meget kort tid, og det klarte vi, sier Geir Stensholt.

– Hvordan er det for deg å se hvor langt klubben har kommet i dag?

– Det er veldig gøy. Man merker at byen har et fotballag som gjør det bra. Det er mer samling rundt klubben, og vi kommer frem på kartet. Nå er det greit å si man kommer fra Sarpsborg, sier han og legger til at han gjorde det fordi han syntes det var viktig for byen å beholde laget.

Har du sett? Denne karen har vært billig moro for Sarpsborg: Fra nivå tre til helt

Gikk dør til dør

Av spillerne som er i troppen i dag, var Ole Jørgen Halvorsen og kaptein Ole Heieren Hansen med da det stormet som mest i 2009. De forteller om krisetider med lønnskutt, og unik dugnadsånd.

– Det var krise. Vi ble innkalt i et møte og måtte kutte i lønn. Da trodde vi egentlig vi måtte kutte bonusen, men så fikk vi beskjed om at vi måtte ned 20 % i lønn, og den bonusen var helt uaktuell. Hvis ikke var det konk. Da var det bare å samle seg, selv om det begynte å svi litt, sier Halvorsen, som ble solgt til Sogndal for å bøte på økonomiproblemene høsten 2009.

Både Halvorsen og Heieren Hansen forteller at spillerne i klubben brettet opp ermene, og gikk dør til dør til bedriftene i Sarpsborg for å samle inn penger i sommerferien.

– Jeg gikk sammen med sønnen til Geir, Pål Stensholt. Vi samlet inn over 100 000 kroner. Kjetil Berge og Heieren samlet også inn over 100 000 kroner. Alle spillerne i klubben bidro, forteller Halvorsen.

Les også: Halvorsen røper Fagermo-krangel: Vil legge frem SMS-er

Kapteinen vil gi Stensholt en god klem

Heiren Hansen har spilt i Sarpsborg 08 siden 2005, og husker naturlig nok den vanskelige tiden i 2009. Både han og Halvorsen skryter av det Stensholt gjorde da klubben i realiteten var konkurs. Om de hadde møtt rørleggeren på gata i dag, har de planene klare om hva de ønsker å si til 63-åringen.

– Jeg ville sagt tusen hjertelig takk for at var med og bidro til at Sarpsborg 08 fortsatt er et fotballag i dag. Uten personer som han hadde det vært tøft. Så jeg ville sagt et stort takk og gitt han en god klem, sier kapteinen, som ikke får fortsette i klubben etter sesongen.

Tror Halvorsen scorer to i cupfinalen



Etter at klubbene i Sarpsborg samlet seg rundt klubben for å satse i 2008 har laget hatt en enorm sportslig utvikling.

– Man merker på byen at vi har fått et godt fotballag. Det er mye mer samling rundt 08, og laget markedsfører byen bra. Nå er det greit å si at man kommer fra Sarpsborg, sier Stensholt.

3. desember venter cupfinale mot Lillestrøm, og Stensholt har tro på en tidlig julegave.

– Jeg tror de vinner cupfinalen 3-0. Ole Jørgen Halvorsen scorer to, og Krepin Diatta scorer ett.

PS: De som stilte med garanti for å redde Sarpsborg 08 foruten Geir Stensholt var Hans Petter Arnesen, Steinar Kristiansen, John Torger Sigvartsen, Jon Henriksen, Atle Andersen, Øivind Skjelle, Egil Nicolaysen og Geir Lilletvedt.