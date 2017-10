Fredheim forutså kritikk i Rekdals kommentator-debut

I løpet av Kjetil Rekdals første omgang som ekspertkommentator skjønte makker Kenneth Fredheim at det ville komme reaksjoner.

Samtidig som at Lars Lagerbäck debuterte på den norske benken i VM-kvalifiseringskampen borte mot Nord-Irland, debuterte Rekdal som ekspertkommentator. Den tidligere toppspilleren og treneren la ingenting imellom og skapte Twitter-storm med sine kritiske bemerkninger.

– Kjetil er rett frem og bruker ikke omskrivninger. Han er annerledes enn alle jeg har kommentert sammen med, for han har en enorm spillerbakgrunn og trenerbakgrunn. Han har inspirert meg og gitt meg nye utfordringer, sier Kenneth Fredheim.

Rekdal, som karakteriserer seg selv som Norge-supporter, mener kampen mot Nord-Irland var flau sett med norske øyne. Som ekspert vil han ikke prøve å lure seerne og sier det gjerne rett ut dersom han mener noe er dårlig.

– Det var sikkert nytt for folk at de fikk en inn i ruten som var litt tøffere i vurderingene enn det de hadde hørt før. Men du kan ikke bare si at dette er elendig – du må begrunne det.

VG møter det profilerte kommentatorparet på Oslo Lufthavn før en av sesongens 70–80 flyreiser i forbindelse med jobben. I forrige uke kommenterte duoen kamper på Lerkendal to ganger, i tillegg var Rekdal både på Brann Stadion og på Nadderud. Torsdag var de på plass i San Marino da Norge tok sin største borteseier gjennom tidene, og på søndag venter igjen landslaget når Norge møter Nord-Irland hjemme på Ullevaal.

Dynamikken og samspillet de to imellom falt på plass etter kun få minutter, ifølge Fredheim. En av få regler de har er at han skal kommentere når det angripende laget kommer inn på siste tredel av banen, mens Rekdal tar ordet under repetisjonen av en sjanse eller et mål for å forklare hvorfor situasjonen oppsto.

– Min jobb er å være veiviser, fargelegger og stemningslegger. Men jeg må også kunne forstå hva som skjer utpå der. Hvis det er en periode i kampen hvor det aldri er mer enn to trekk til hvert lag, kan ikke jeg som kommentator høres ut som at jeg går på flybensin og synes det er helt fantastisk, sier Fredheim.

Utelukker ikke comeback som trener

Siden kampen i Belfast i mars har duoen vært de to mest fremtredende kommentatoren av norsk fotball. Rekdal, som har lang fartstid som trener i eliteserieklubbene Aalesund og Vålerenga, erkjenner at enkelte seere mener han er farget av fortiden sin.

– Når jeg kommenterer Vålerenga er det mange som sitter og hører på som tenker at hvis jeg er kritisk så er jeg bitter, og er jeg positiv så er jeg partisk, sier Rekdal.

Han utelukker ikke at han kommer til å ta turen ned fra kommentatorboksen til sidelinjen og igjen ta en jobb som fotballtrener i fremtiden.

– Det er lærerikt det jeg driver med nå også. Å kunne se ting fra en litt annen vinkel vil jeg kunne ha nytte av til eventuelle senere trenergjerninger, så jeg har definitivt ikke lagt det på hylla. Men det er viktig å konsentrere seg om det du holder på med, og jeg vil ikke tenke på noen trenerjobb før det eventuelt dukker opp og jeg må ta stilling til det.

Fredheim har lang fartstid som fotballkommentator. Selv om han blant annet har kommentert Premier League i tolv år, insisterer han på at det er «utrolig morsomt» å reise rundt i Norge og jobbe med en liga han sier han brenner for.

– Vi må slutte å disse norsk fotball og snakke om det elendige nivået, for det er vår liga og vi må forholde oss til ligaen og rivaliseringen som er der. Vi kommer veldig tett på – målet vårt er å formidle entusiasme og kunnskap, og være med på å skape en identitet og stolthet rundt norsk fotball.

– Fotball er følelser. Og så skal vi prøve å få kunnskap inn i følelsene.