Franske medier: Søderlund drar tilbake til Rosenborg

Ifølge flere franske medier er landslagsspiss Alexander Søderlund (30) på vei tilbake til Eliteserien.

Den anerkjente franske Canal +-journalisten Stéphane Guy hevder å ha fått dette bekreftet av Saint-Étienne-president Roland Romeyer.

– Vi har diskutert med Romeyer. Han fortalte oss at Saint-Étienne kommer til å handle på overgangsmarkedet i januar. De kommer trolig til å hente en spiller per lagdel. Det som er sikkert, er at Søderlund kommer til å dra tilbake til Rosenborg, sier journalisten ifølge Le 10 Sport.

Fransk TV-kjendis: Slakter Søderlund: – Motbydelig

Den franske storavisen L'Équipe skriver også at det er bestemt at Søderlund drar tilbake til Rosenborg.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Søderlund mandag.

Søderlund har vært ute i kulden i franske Saint-Étienne denne sesongen. Han har bare startet én seriekamp og har fortsatt ikke scoret for klubblaget sitt denne høsten.

– Av og til er det sikkert godt med en forandring. Det blir spennende å se hva som skjer i januar, sa spissen til VG i november, og understreket at Rosenborg og Haugesund ville vært de mest aktuelle destinasjonene dersom han skulle komme tilbake til Norge.