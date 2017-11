Fortapte Viking sjokkerte Sarpsborg

(Viking - Sarpsborg 08 2-1) Forrige helg rykket de ned, men Viking ga topplaget Sarpsborg 08 en skikkelig nesestyver.

Det var omtrent ikke folk på tribunene. Men nedrykksklare Viking leverte nok årsbeste mot sølvjaktende Sarpsborg 08.

Det så lyst ut for gjestene etter 18 minutter da Kerpin Diatta la inn fra venstre og fant umarkerte Patrick Mortensen foran mål. Han stanget inn seriemål nummer ti med pannebrasken. Og akkurat da var østfoldingene på 2. plass med bedre målforskjell enn Molde.

Men Viking var faktisk best i første omgang. Og de svarte rett etterpå. Zymer Bytyqi satte opp farten, parkerte to forsvarere og skjøt fra snaut 17 meter. Skuddet måtte keeper Anders Kristiansen gi retur på og da fikk George Green en enkel jobb med å pirke inn 1-1. Han jublet hemningsløst og løp bort til trener Ian Burchnall for å sikre seg en sjelden klem.

Det ble sjansefattig etter sidebytte. Sarpsborg hadde store utfordringer med å skape muligheter til et mål som ville sendt dem tilbake på sølvplassen.

Så, to minutter før slutt falt avgjørelsen. André Danielsen la ballen inn til innbytter Fredrik Torsteinbø, han dempet ballen med ett touch, lot den sprette før han hamret den i nettet.

En herlig oppreisning for Viking som ikke hadde vunnet hjemme i Stavanger siden 4. juni. Og de vant fortjent. Sarpsborg er nå nummer tre på tabellen med 47 poeng, like mange som Strømsgodset på 4. plass. Molde har et grep om sølvmedaljene med 50 poeng.

Saken oppdateres!