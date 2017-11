Forren vil ikke gratulere RBK: – Ikke måten de ville vinne på

MOLDE (VG) (Molde - Kristiansund 0-1) Rosenborg er vinner av seriegullet etter at Daouda Bamba ble matchvinner for KBK mot Molde. Kristiansund spiller etter all sannsynlighet også i Eliteserien neste år.

Molde måtte avgi poeng for at RBK skulle vinne serien lørdag kveld. Daoude Bamba sørget for nettopp det etter sin perle av en scoring i 2. omgang. Dermed kan ikke Molde lenger i teorien ta igjen Rosenborg, og seriegullet havner i Trondheim for tredje året på rad!

Se hva Vegard Forren hadde å si om at gullet havnet i Trøndelag nok en gang!

Vegard Forren fant derimot et lite lyspunkt i at Rosenborg vant serien, uten at de spilte selv.

– For min del så er det fint å tenke at det ikke er den måten her de ville vinne gullet på. De sitter og ser det på TV og skal en tur til Ålesund dagen etterpå, smiler han lurt.

– Har vært det beste laget

Likevel legger han til at RBK fortjente seriegullet.

– De har vært det beste laget i år, så det er en fortjent seier til dem. Men jeg skal følge med på kampen deres mot AaFK og se hva de har å komme med, sier Forren kryptisk.

29-åringen kunne fort blitt Rosenborg-spiller før sesongen og dro hjem fra treningsleir med klubben i vinter.

– Er det ekstra surt at det kunne vært du som kunne stått med gullmedalje rundt halsen?

– Nei. Jeg har flere medaljer enn mange på det laget der, og jeg skal gjøre min jobb for at det blir flere gullmedaljer her i Molde.

Solskjær: – Alt gikk galt

Molde-treneren så derimot anledningen til å gratulere Trondheim og Rosenborg med seriegullet.

– Vi må gratulere selvfølgelig. De har vært det beste laget og det er velfortjent. De er en konkurrent som er artig å konkurrere med og som vi er nødt til å bli bedre for å gjøre det mer spennende mot. Så grattis!

Men mot KBK, i en kamp Molde etter alle solemerker burde kunne tatt tre poeng, skar det seg fullstendig. Treneren er rett på sak når han skal forklare hva som gikk galt.

– Alt. Mer eller mindre alt gikk galt. Vi presterte ikke i det hele tatt, og det er første gang på så lenge jeg kan huske at vi ikke presterer noe som helst i løpet av 90 minutter. Vi hadde ikke noe svar i det hele tatt. Jeg så ikke den komme, sukker han.

Slik var kampen:

Til tross for en god åpning av hjemmelaget, var det KBK som gikk respektløst til verks mot fylkesrivalen. Andreas Linde i Molde-buret var faktisk grunnen til at det ikke var bortelaget som tok ledelsen i rosenes by.

18 minutter ut i kampen rotet Babacar Sarr det virkelig til. Stokke snappet ballen foran midtstopperen og avsluttet rett på Linde. Ballen spratt ut i feltet til Liridon Kalludra, som fyrte av en prosjektil retning mål fra 16 meter, men svensken fikk kastet seg opp og blokkerte ballen 10 meter ute fra streken - en feberredning av Solskjærs sisteskanse.

Kristiansund ga seg ikke. De tok faktisk over initiativet i kampen og Moldes treer bak med Gregersen, Forren og Sarr slet voldsomt med KBK-angriperne. Etter at Forren rev Gjertsen overende rett utenfor 16-meteren, dro Christoffer Aasbak til med venstreslegga. Andreas Linde fikk såvidt nok på den, til at den gikk via stolpe og ut.

Men Molde hadde også sine muligheter. Etter det tidlige KBK-presset, kunne hjemmelaget tatt ledelsen da Ssewankambo kom seg nydelig gjennom på høyresiden. Innlegget ble slått hardt og lavt inn på bakre stolpe der Erling Braut Håland ventet, men Aliou Coly fikk kastet seg i veien og blokkert for KBK før McDermott fikk kontroll på ballen.

Håland vokste seg etter hvert inn i kampen og var like etterpå alene med McDermott. Men keeperen var elegant ute og sklitaklet ballen vekk. Den havnet hos Amang som prøvde lykken fra langt hold, uten at skuddet var i nærheten av mål.

En traust og jevn andreomgang ventet på et mål. Molde fikk aldri overtaket de er vant med på hjemmebane. Og i stedet så skjedde det som satte fullstendig fyr på bortesvingen. KBK vant en corner. Den svingte Aasbak perfekt inn på første stolpe til Bamba som rev seg løs fra Remmer og på elegant vis flikket inn ledermålet til bortelaget i det lengste hjørnet.

SEIERSKLEM: Kristiansunds trener Christian Michelsen klemmer matchvinner Daouda Bamba etter eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Kristiansund på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Molde gikk rett i angrep for å snu kampen, men det var lite som funket for Solskjærs menn under lysene på Aker Stadion. Kristiansund var flinke til å holde på ballen da de først fikk den og spilte både med rutine og klokhet for å trygge inn ledelsen sin.

Og det gjorde de også. Molde var aldri i nærheten av å true McDermott ordentlig og KBK sikret RBK ligagullet før deres kamp borte mot AaFK på søndag. KBK tar et langt steg mot ny Eliteserie-kontrakt, mens Molde fortsatt ligger på sølvplass før søndagens kamper.

