Forren om fremtiden: – Håper jeg er her neste år

MOLDE (VG) Vegard Forren (29) har spilt seg varm i trøya etter returen til Molde i sommer. Nå forteller han at han vil bli i klubben – for å hamle opp med Rosenborg.

– Jeg håper jeg er her neste år også. Vi har fire utrolig viktige kamper nå hvor vi skal sikre sølvet, også skal vi ut i Europa igjen.

29-åringen returnerte til Molde i sommer etter et mislykket opphold i Brighton og har kontrakt ut sesongen. Hva som skjer etter de fire gjenværende kampene, er ennå ikke klart, men Forren snakker hvert fall som om han skal spille 2018-sesongen under Solskjær i rosenes by.

– Jeg gleder meg utrolig mye og kan ikke vente til neste sesong. Vi har et utrolig spennende lag, og det lover bra for Molde nå, sier han til VG.

Snakkis: Reagerte på Stabæk-speakerens stikk

– Ikke langt bak nivået til RBK

Det er kun i teorien mulig for Molde å passere Rosenborg i årets Eliteserie. Men Vegard Forren ser lenger enn det. Han mener laget slik de er nå, ikke er langt unna nivået til trønderne.

– Per dags dato er de det beste laget i Norge. Men sånn som vi er nå, er vi ikke langt bak når det kommer til kvalitet.

Lest? Samtalen som fikk Bakenga til Tromsø

Hadde Molde spilt som de gjør nå fra starten av sesongen, ville ting trolig sett annerledes ut. Forren mener nøkkelen for Solskjær og co. blir å sørge for at Molde på sitt dårligste er bedre enn i år.

– For det første trenger man en del flyt for å vinne Eliteserien. Man kan ikke bare spasere gjennom. Vi må sørge for at vi kommer opp på et bunnivå som er mye høyere, og det har vi klart før.

Solskjær: – Tapene mot RBK avgjør

Moldes bunnivå har diskutabelt vært lavt. Særlig perioden i mai da laget tapte hjemmekamper mot både Aalesund og Sogndal som nå befinner seg helt i bunnen, samtidig som medaljerival Brann slo de blå 4-1 i Bergen. I tillegg kom Molde dårlig ut av oppgjørene med det som trolig blir serievinneren 2017.

– Det er ikke det at vi startet sesongen så dårlig, for det gjorde vi ikke. Vi hadde en dårlig periode i mai, men det som avgjør er at vi taper 1-2 to ganger for Rosenborg.

Kastrati: Hisset opp Godset-supportere

Treneren tar uansett med seg at laget hans er i god form og at de blir sett på av mange som en av de klareste favorittene til å sikre sølvet i årets Eliteserie.

– Ja, jeg føler kanskje vi og Godset er de to lagene som ser best ut om dagen. Vi har vært i god form de siste ti kampene. Vi er der vi skal være, sier han.

Tittelutfordrer neste år?

Vegard Forren er offensiv når han prater om Molde og mannskapet de har. Men han tør ikke melde for mye foran neste sesong.

– Om vi er en tittelkandidat til 2018, vet jeg ikke om jeg skal stå og prate om nå. Men det er hvert fall dit vi ønsker oss. Vi vil ta nye steg. Blir vi nummer to i år har vi tatt steg, og da kan vi ta enda større steg etter det for å nærme oss Rosenborg.

Det hersker hvert fall liten tvil om at Forren personlig vil ta opp kampen mot trønderne.

– Bunnivået deres er høyere enn vårt, og det er nok det som er forskjellen på oss og dem akkurat nå. Men det er bare en god vinter, så kan mye endres, sier Forren lurt og forsvinner inn i garderoben.