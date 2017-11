Fordel Sogndal etter Rindarøy-scoring: - Må kjempe alt vi har

SOGNDAL (VG) (Sogndal - Ranheim 1-0) Scoringen til Ole Martin Rindarøy ble kampens eneste. Første stikk gikk til Sogndal, men kampen om den siste eliteserieplassen lever.

Scoringen til Rindarøy kom syv minutter etter pause da han kontrollert satte ballen lavt i høyre hjørne etter fint forarbeid av Martin Ramsland.

– Så klart er målet viktig, men det er like viktig at vi holdt nullen. Får vi et mål i returkampen i Trondheim lørdag, må Ranheim score tre. Vi kan ikke være defensive, sier Rindarøy til VG.

– Må kjempe alt vi har



– Nå har vi spilt tre kamper på ti dager, mens Ranheim hadde ti dager til å forberede seg. Det er klart de var friskere. Vi klarte å nullstille oss etter å ha slått Vålerenga 5-2. Nå må vi bare opp til Trondheim og kjempe alt vi har, sier Sogndal-trener Eirik Bakke til VG.

– Vi fikk scoringen som gjør at vi er i førersetet, og det er det det handler om. Jeg mener vi ble snytt for straffe som kunne gitt oss et mål til.



Ranheim-trener Svein Maalen mener klubben har gode sjanser til å spille i Eliteserien i 2018.

– Mulighetene er store for at vi kan ta kontroll og gi Sogndal problemer. Spesielt i første omgang i dag så vi at vi har et sterkt kollektiv og kan få det til å flyte. Det har skjedd større mirakler enn at Ranheim rykker opp i Eliteserien, sier Maalen til VG.

Kritisk til spill i ti minus



Sogndalsbygda hadde mobilsert til kampen, og rundt 4500 tilskuere møtte frem i det som var en ekstrem fotballkamp i ti minusgrader og med vind på toppen. Sogndal Fotball lovte 50.000 kroner til supporterne som laget mest liv i kampen for tilværelsen.

– Publikum hjalp oss til seier i dag. Jeg har knapt opplevd maken til stemning, sier trener Bakke. Han er kritisk til oppsettet av seriespillet.

– Vi har spilt tre kamper på ti dager nå, og i juli når det er fine spilleforhold har vi fri i tre uker. Jeg skjønner det ikke. Men vi må bare gjøre det beste ut av det. Spillerne kom helt forfrosset i garderoben etter kampen. Afrikanerne våre måtte gå rett i badstuen med klær på fordi de frøs, sier Bakke.

Kjetil Wæhler har vært med på mye i sin karriere, men sier til VG at han ikke har spilt kamp i slik kulde før.

– Jeg har spilt når det har vært kaldt før, men ikke så kaldt. Du har så mye adrenalin i kroppen at du stenger det ute, men det ble kaldt på tærne.

Ranheim rystet Sogndal



Ranheim fikk i gang spillet i sitt fastsatte 4-3-3-system og rystet hjemmelaget med to gode muligheter tidlig.

Først fire minutter før pause fikk Sogndal sin første mulighet. Og i det 53. minutt fikk laget uttelling.

Sogndal fikk energi av scoringen og fortsatte å kjøre på. I 68. spilleminutt så laget ut til å bli snytt for straffe da Ramsland kom i duell med Ranheims Aslak Witry inne i feltet. TV-bildene viste at Witry hadde tak rundt armen til Ramsland da Sogndal-spissen deiset i bakken. Men dommer Tom Harald Hagen markerte at spillet skulle gå videre.



Ranheim fikk sin store sjanse i 72. minutt da Daniel Kvande dundret til på volley fra syv-åtte meter, men ballen gikk like utenfor.