Fordel Sogndal etter Rindarøy-scoring: - Kan bli viktig

SOGNDAL (VG) (Sogndal - Ranheim 1-0) Scoringen til Ole Martin Rindarøy ble kampens eneste. Første stikk gikk altså til Sogndal, men kampen om den siste eliteserieplassen lever.

Scoringen til Rindarøy kom syv minutter etter pause da han kontrollert satte ballen lavt i høyre hjørne etter fint forarbeid av Martin Ramsland.

– Det blir en tøff kamp på lørdag. Ranheim er gode på hjemmebane, men vi holdt nullen i dag, og det er vi veldig fornøyd med, sier matchvinner Rindarøy.

Returoppgjøret spilles i Trondheim lørdag. Der må Ranheim vinne for å ta den siste eliteserieplassen i 2018. Og helst ikke slippe inn. For dersom Sogndal scorer i Trondheim, må Ranheim vinne med to for å ta seg videre. Det er med andre ord fordel Sogndal før returoppgjøret.

– Vi klarte å nullstille oss etter å ha slått Vålerenga 5-2. Jeg er imponert. Det var ikke alt som stemte, men vi må kjempe sammen. Det målet kan bli viktig, sier Eirik Bakke til Eurosport.

– Vi fikk scoringen som gjør at vi er i førersetet, og det er det det handler om, fortsetter han, som vet at det venter en tøff kamp i Trondheim lørdag.

Der skal Ranheim og trener Svein Maalen prøve å slå tilbake.

– Vi blir ikke farlige nok til å score, så vi drar herifra uten mål. Det var ikke planen, sier han til kanalen.

– Vi skal ta dem på hjemmebane, garanterer han.

Bygda mobiliserte i ti minus



Sogndalsbygda hadde mobilsert til kampen, og rundt 4000 tilskuere møtte frem i det som var en ekstrem fotballkamp i ti minusgrader, Sogndal Fotball lovte 50.000 kroner til supporterne som laget mest liv i det som var en kamp for tilværelsen i Eliteserien for hjemmelaget.

Det var gjestene fra Obosligaen som hadde størst grunn til å være fornøyd ved pause. Sogndal gikk hardt ut og jaget en tidlig scoring, men hjemmelaget med en hard nedrykkskamp mot Vålerenga søndag i beina, falt sammen.

Ranheim rystet Sogndal



Ranheim fikk i gang spillet i sitt fastsatte 4-3-3-system og rystet hjemmelaget med to gode muligheter tidlig.

I 9. minutt la Aslak Fonn Witry godt inn fra høyre, der Mads Reginiussen ventet. Men headingen fra fem meter ble ikke godt nok plassert og Mathias Dyngeland i Sogndal-målet reddet.

Syv minutter senere prøvde Daniel Kvande seg med et godt skudd på mål, men heller ikke dette overlistet Dyngeland.

Molde-eiendom avgjorde



Først fire minutter før pause fikk Sogndal sin første mulighet. Taijo Teniste, som spilte sin siste kamp som Sogndal-spiller på Fosshaugane før overgangen til Brann, fosset til dødlinjen. Esteren la 45 grader ut der Bendik Bye var i god scoringsposisjon. Men Bye traff ikke godt nok og skuddet ble avklart.



Det var et annet Sogndal-lag som kom på banen etter pause. Og i det 53. minutt fikk laget uttelling. Martin Ramsland kjempet seg gjennom og la til umarkerte Ole Martin Rindarøy. Molde-eiendommen skjøt kontrollert i høyre hjørne til 1-0.

Kvande nær på volley

Sogndal fikk energi av scoringen og fortsatte å kjøre på. I 68. spilleminutt så laget ut til å bli snytt for straffe da Ramsland kom i duell med Ransheims Aslak Witry inne i feltet. TV-bildene viste at Witry hadde tak rundt armen til Ramsland da Sogndal-spissen deiset i bakken. Men dommer Tom Harald Hagen markerte at spillet skulle gå videre.



Ranheim fikk sin store sjanse i 72. minutt da Daniel Kvande dundret til på volley fra syv-åtte meter, men ballen gikk like utenfor.