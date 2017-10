SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Sandefjord 5-0) Sarpsborg ydmyket Sandefjord 5-0 og avanserte til sølvplass. Nå er østfoldingene spente på om det blir hjelp fra Vålerenga senere søndag kveld.

De møter nemlig Molde, som med seier holder sitt trepoengs forsprang til Sarpsborg i kampen om sølvet.

Både Kristoffer Zachariassen og midtstopper Joackim Jørgensen ble tomålsscorere for sarpingene. Ole Jørgen Halvorsen scoret det femte.

– Det hadde vært j ... deilig med sølv, sa Jørgensen etterpå.

– Endelig var vi tilbake på vinnersporet. Det løsnet skikkelig i dag, fastslo Zachariassen på Eurosport.

– Tre kamper gjenstår, og vi går for å vinne alle!

Fra før var det cupfeber i Olavsbyen. Nå snakker sarpingene også om muligheten for seriesølv.

Sandefjord på sin side klarte heller ikke denne helgen å sikre eliteserie-plassen for neste sesong. Dette var tap nummer tre på rad. Det er fem poeng ned til kvalik-plass.

Sarpsborg fikk en pangåpning - takket være en brøler av Ingvar Jónsson. Sandefjord-målmannen prøvde å bokse Diattas corner utover, men ballen gikk istedet innover mot mål. Der steg Joackim Jørgensen til værs og nikket inn 1-0.

VG Live: Vi fulgte kampen direkte

– Vi er nest best i stort sett alt, sa Sandefjord-trener Lars Bohinen til Eurosport etterpå.

– Vi burde ha stått lavere, sa han i etterpåklokskapens navn.

Da var det gått bare to minutter og 30 sekunder. Ikke lenge etter flokket Sandefjord-spillerne seg rundt dommer Tommy Skjerven. De ville ha straffespark etter at spanske Morer gikk ned i feltet. Og reprisen viste tydelig at Amin Askar tok tak i armen til Sandefjord-spissen - så vestfoldingene protesterte med god grunn. Og i så fall hadde det ikke bare vært straffe, men også rødt kort til Sarpsborg-spilleren.

– Det er straffe og rødt kort, men det er det dumt å stå her og snakke om etter 0-5, sa Bohinen etterpå.

KEEPERMISS: Sarpsborg 08s Joackim Jørgensen scorer 1-0 målet etter bare to og et halvt minutt på Sarpsborg stadion. Sandefjords keeper Ingvar Jónsson (t.v.) har misset med utboksingen, og Christer Reppesgård Hansen klarer ikke å avverge headingen fra Jørgensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Men vertene hadde taket på kampen og økte til 2-0 etter en halvtime. Patrick Mortensen viste styrke da han vant en hodeduell i feltet, og Kristoffer Zachariassen dundret ballen i mål.

Det var Sotra-karens sjette mål for sesongen. Ikke mange minutter senere kom nummer syv på en herlig stupheading. Sandefjord klarerte først en corner, så la Matti Lund Nielsen inn fra høyrekanten. Zachariassen sto midt foran mål, stupte fram og traff perfekt. Jónsson kunne intet gjøre for å hindre 3-0.

Før pause rakk Sandefjord-forsvarer Abdoulaye Seck nesten å komme på assist-listen - den gale veien. «Innlegget» rett i beina på Patrick Mortensen endte imidlertid med et skudd som keeper såvidt reddet.

– Vi må ut og vise noe helt annet i 2. omgang, sa Sandefjords Christer Reppesgård Hansen til Eurosport i pausen.

– Nå må vi være disiplinerte og skikkelig og ikke slippe motstanderen inn i kampen, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Hans kollega Lars Bohinen var naturlig nok ikke fornøyd:

– Vi taper nesten alt som er av dueller ...

Bohinen hadde knapt satt seg før Sarpsborg gikk opp til 4-0 i 2. omgang. Joackim Jørgensen scoret sitt andre mål for dagen, nok en gang etter dødball.

Det er første gang Jørgensen scorer to mål i samme kampen siden 2-2 mot Viking i 2011 - også det for Sarpsborg. Den gang ble han også utvist.

Så ble det 5-0 ved Ole Jørgen Halvorsen. Han snappet opp en grusom pasning fra Håvard Storbæk foran Seck. Han forserte fint og satte ballen kontrollert forbi Jónsson.

Sarpsborg 08 sto med tre uavgjorte kamper på rad før søndagens kamp mot Sandefjord. På eget gress viser statistikken nå 8-5-1 denne sesongen. Østfoldingene spiller fortsatt for sølv i serien.

Sandefjord vant 1-0 i vårkampen hjemme. Denne gang måtte de stille uten Flamur Kastrati, som var ute med karantene.