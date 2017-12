Fersk rapport: Lillestrøm verst i klassen på talentarbeid

Lillestrøm ble nylig norgesmestere i fotball. Men klubbens talentarbeid plasseres i motsatt ende av skalaen i en ny rapport.

En omfattende evaluering foretatt av Norsk Toppfotball, den såkalte «Akademiklassifiseringen», har vurdert norske toppklubber på ti kriterier (se faktaboks) i talentarbeidet og ut fra disse målt klubben etter stjerner og poengscore.

VG har fått tilgang på rapporten som presenteres onsdag. Lillestrøm kommer dårligst ut av landets 18 beste lag i 2017. Cupmesteren får bare én av fem stjerner.

– Vi erkjenner at strukturen og treningshverdagen ikke er så god som den skulle vært for en eliteserieklubb. Vi har bestemt oss umiddelbart for å gå for tre stjerner neste år, sier Robert Lauritzen, daglig leder i Lillestrøm.

Kun Ull/Kisa, Åsane og Jerv er bak av de 26 klubbene i rapporten.

– Vi har gjort mye bra over år, men uten en gul tråd. Hele klubben er med på den strategien vi har lagt nå. Vi har hatt tre årsverk i utviklingsavdelingen, det skal vi doble til seks, sier Lauritzen.

Dette er de 10 kriteriene: Forankring, styret, ledelse & ansatte

Spillerlogistikk

Planverk Kompetanse

Treningsprosessen

Kampplattform

Skole/fotball

Samarbeidsmodeller Produktivitet

Økonomi & fasiliteter

Norsk Toppfotball har initiert arbeidet og alle klubbene i rapporten har selv vedtatt å bli vurdert. Jo bedre score i klassifiseringsrapporten, jo sterkere blir pengestøtten fra Norsk Toppfotball til videre spillerutvikling i klubbene (pengene tas fra mediepotten).

Men ingen klubber blir «straffet» for svak akademiklassifisering (i motsetning til NFFs krav om klubblisens).

Dette blir et slags bonussystem der de flinkeste i klassen får økonomisk påskjønnelse, og etter det VG forstår har Norsk Toppfotball hentet inspirasjon fra lignende vurderinger i Sverige og Danmark (og Fotball-Europa for øvrig).

Akademiklassifiseringen av norske toppklubber 4 STJERNER: 1. Stabæk – 129,5 poeng 2. Vålerenga 129 poeng 3. Bodø/Glimt 127,7 poeng 4. Brann 123,5 poeng 5. Rosenborg 123,2 poeng 6. Start 122 poeng 3 STJERNER: 7. Viking 125,1 poeng (høyere poengscore enn Brann, Start og RBK, men plassert på tre stjerner grunnet at enkelte krav teller mer enn andre) 8. Odd 120,9 – Tre stjerner 9. Molde 120,1 – Tre stjerner 10. Tromsø 118,7 – Tre stjerner 11. Sarpsborg 08 116,5- Tre stjerner 12. Sogndal 110,2 poeng – Tre stjerner 2 STJERNER:

13. Haugesund 89,5 – To stjerner 14. Strømsgodset 87 – To stjerner 15. Sandefjord 85,4 – To stjerner 16. Aalesund 76,8 – To stjerner 1 STJERNE:

17. Kristiansund 62,3 – En stjerne 18. Lillestrøm 61,2 – En stjerne * Faktaboksen viser de 16 klubbene i Eliteserien i 2017-sesongen pluss lagene som rykket opp fra Obos-ligaen. Ranheim er ikke blitt vurdert i rapporten. * 165 poeng er maksimalt oppnåelig.



Direktør Leif Øverland i NTF vil ikke kommentere rapporten – før tallene blir presentert onsdag.

Det er tidligere Lyn-trener Espen Olafsen, nå ansatt i Norsk Toppfotballsenter, som har vært faglig leder for rapportgruppen

En samlet vurdering av alle toppklubbene, «rikets tilstand», blir målt til 2,5 stjerner. Stabæk kommer best ut med 129,5 poeng og fire stjerner.

– Fotball i Europa utvikler seg mye raskere enn her fremdeles. Vi har gjort mye arbeid i teori som må over i god praksis. Vi utdanner ikke gode spillere på papiret, men med maks kvalitet på trening, sier Olsen.

Stabæk la om sportsplanen etter at klubben nesten gikk konkurs i 2011. De satser tungt på utvikling og rekrutterer spillere i yngre alder enn mange andre klubber.

– Vi må rekruttere tøft. Vi vil ha mer av Stor-Oslo. Målet vårt er å ta medalje med 11 egenutviklede spillere innen tre til fem år, sier Olsen.

Branns sportslige leder, Rune Soltvedt, gleder seg over klubbens resultat, men er vel så opptatt av veien videre. Han sier rapporten må settes i kraft – ikke legges i skuffen.

– Vi har nå fått veldig gode rammer kan sikre kvalitet. Klubben kan legge til rette, men spilleren må også ha driven og selv bli så god som mulig. Vi har en stor jobb foran oss, men jeg opplever at vi har erkjent at jobben vi har gjort er for dårlig og ønske om å forbedre det, sier Soltvedt.

