SKIEN (VG) (Odd-Rosenborg 1-0) – Er du fortsatt rett mann for Odd? Spurte VG. – Tør du stille det spørsmålet? Svarte Dag Eilev Fagermo (50).

Men Fagermo, som har et år igjen av kontrakten med Skiens-klubben, ser poenget i at klubb og trener tenker seg godt om etter så mange år (10) sammen.

– Hva som er best for meg, det vet jeg ikke. Men jeg vet hva som er best for Odd. Jeg har holdt klubben oppe mange ganger, og jeg er rett mann – fortsatt, sier Fagermo – som innrømmer at sesongen har vært en skuffelse ut fra forventningene.

– Hva skjer da, du har et år igjen av kontrakten, skriver du ny?

– Det vet jeg ikke, svarer Fagermo i presse-sonen utenfor garderoben. Der har han akkurat takket spillerne for sesongen, som ble avsluttet på en bra måte.

Ble nummer seks

Mot et tafatt Rosenborg, fikk hjemmepublikum endelig se litt av det Odd-laget de hadde håpet på denne sesongen.

Og dermed fikk i hvert fall Odd en respektabel sjetteplass på tabellen til slutt, i en sesong som har vært en voldsom skuffelse for mange. Den første omgangen viste mye av det samme, men så løsnet det.

Stefan Mladenovic scoret kampens eneste mål, etter 53 minutter, etter glimrende forarbeid av unge, lovende John Kitolano (18).

– Han blir en god spiller. Og lillebroren hans, han blir enda bedre, sier Fagermo om Joshua Kitolano (16 år, født 2001) – som sto klar på sidelinjen for debuten sin mot Rosenborg, men tiden rant ut før han fikk sjansen.

Men scoringen til Mladenovic virket i hvert fall som en vekker for Odd, som plutselig presset som de gjorde i «gamle dager», kjørte rundt med RBK, og fikk vist at det bor mye fotball i dette laget.

Må ha en svær spiss

Fagermo mener det fortsatt er mulig for Odd å kjempe med de beste, spesielt hvis klubben får frigitt midler fra spillere som nå forsvinner: Olivier Occean, Oliver Berg, Etzaz Hussain, Pape Pate Diouf, kanskje Riku Riski og Joakim Våge Nilsen også.

– Prioriteten er en toppspiss, en svær jævel, en etablert spiss. Vi må ha en sånn type i den måten vi spiller på i Odd. I tillegg trenger jeg en sentral midtbanespiller. Og dette må være spillere uten en skadehistorikk. Det er utopi å tro at spillere som har vært mye skadet, plutselig blir helt skadefrie, sier Fagermo.

Han håper også å kunne få inn en høyreback og en kantspiller.

Så det høres virkelig ut som han blir i klubben...?

Må ha lokale spillere

– Jeg passer til å være i en klubb der du må bygge. Dra til en klubb der du kjøper mange spillere til 3-5 millioner? Ikke noe for meg, sier Fagermo, som innrømmer at det byr på store utfordringer:

– I Odd skal du både vinne, begeistre - og stille med mange lokale spillere. Det er ikke alltid så enkelt, sier Odds sterke mann, som innrømmer at han ikke kan ha en sesong til der laget hans scorer så få mål som denne sesongen: 27 mål på 30 kamper.

– Det er godt gjort å bli nummer seks med bare 27 scorede mål. Bortsett fra et par fryktelige kamper, har vi vært gode defensivt. Og på hjemmebane. Det er det som har reddet oss, sier Dag-Eilev Fagermo.

Rosenborg må ha tatt en slags form for ferie, eller avspasering, etter at de feiret seriegull forrige helg og ble slått ut av Europa League torsdag. Det var ingen ting igjen. Trønderne skapte knapt en sjanse på 90 minutter. Og da endte det, helt fortjent, med sesongens femte tap i serien.