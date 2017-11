Én klubb kan få Ingebrigtsen til å forlate Rosenborg

LERKENDAL (VG) Endelig kunne Rosenborg feire sitt 25. seriegull foran egne fans. Nå vil trener Kåre Ingebrigtsen overgå sin egen mentor, og vinne fem til - minst.

Flere ganger hadde Rosenborg planlagt gullfest for å feire sitt 25. seriemesterskap. To ganger ble festen avlyst, men så, søndag kveld på Lerkendal, foran et gullstemt hjemmepublikum, var tiden endelig inne.

– Det kjennes bedre å feire gullet når vi har vunnet kampen, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til VG.

Gullet var Ingebrigtsens tredje på rad med Rosenborg.

– Det siste er alltid det beste. Fotball er ferskvare. Vi håpet at vi skulle vinne ett, så vant vi to. Og tre på rad er en fantastisk prestasjon. Man nyter alltid det siste best.

Høy standard

«Rekorden» innehar mentor Nils Arne Eggen, som i sin tid vant seks gull på rappen. Etter kampen takket Ingebrigtsen hjemmepublikummet, og ba dem samtidig om å komme tilbake i 2018, for å være med på å vinne et fjerde gull på rad.

– Nils Arne har jo satt en standard. Jeg håper å være med på å få satt ei stjerne til på Rosenborg-drakten, så får vi se hvor lang tid det tar.

For å få en tredje stjerne på drakten, må Ingebrigtsen takke «nei» til eventuelle utenlandstilbud, og vinne minst fem seriegull til med Rosenborg.

– Jeg har ikke fått noe tilbud om noe. Jeg håper og tror jeg er i Rosenborg i mange, mange år til. Det er vel mer sannsynlig at det er Ivar Koteng som bestemmer om jeg skal fortsette, sier han, etter å ha fått stokket ordene riktig.



Manchester City

I 1992 til 1994 spilte Ingebrigtsen 15 kamper for Premier League-leder Manchester City.

– Hvis du får bestemme selv, blir du i Rosenborg til du blir grå (gråere) i håret?

– Er det mulig da? Altså, det jeg har sagt, er at hvis Manchester City plutselig kommer på banen, så er alle trenere åpen for det. Men om jeg tror City kommer på banen?

– Nei!

– Om jeg sitter og venter på at City kommer på banen?

– Nei.

– Jeg har det fryktelig bra i Rosenborg og trives godt her. Ettersom vi vant i år, så blir jeg i hvert fall her til neste år også.

– Må være noe spesielt

Etter kampen danset Ingebrigtsen - som tradisjonen krever - seriemesterdans foran Kjernen-publikummet. Den luksusen er en muligheten han tror er vanskelig å få andre steder enn i Trondheim.

– Det må være noe spesielt., Husk på, jeg er i en klubb som vinner hele tiden og har muligheter for å vinne i Europa. Det er ikke så mange sånne klubber. Jeg orker ikke å trene et lag i utlandet bare for å trene et lag i utlandet. Jeg har det fantastisk bra i Rosenborg.

– Det å lykkes i utlandet er det ikke mange norske trenere som har gjort, ville ikke det gjort seg på trener-CV-en?

– Jeg er ikke så opptatt av CV’en min. Jeg går ikke rundt med en drøm om trene et Premier League-lag. Det er jo én trener som har gjort det stort i Trøndelag her, så jeg får forsøke å gå etter ham i stedet.

Møte på kontoret

– Jeg gikk inn på kontoret til Rune Bratseth i 2006 og spurte om hva jeg måtte gjøre for å bli Rosenborg-trener. Og nå er jeg Rosenborg-trener, og nyter det til fulle.

– Hva sa Rune?

– Han sa at jeg måtte ut og øve meg. Og jeg har vært ute og øvd meg i noen år, og nå er jeg der jeg drømte om å være.