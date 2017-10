Eliteseriesesongen 2018 blir tidenes lengste

Neste års eliteserie i fotball starter 11. mars og avsluttes søndag 25. november. Dermed går det mot tidenes lengste sesong.

Det ble klart da Norges Fotballforbund presenterte hovedterminlisten for 2018 torsdag. Sesongen avsluttes med cupfinalehelg for kvinner og menn 1. og 2. desember.

– Vi er avhengig av å strekke ut den norske sesongen dersom vi skal nå våre mål i Europa, noe som også samsvarer med innstillingen fra styret i Norsk Toppfotball. Vi får nå en konkurransesesong som nærmer seg i lengde med våre konkurrenters, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

Tilrettelegger for Europa-spill

Han sier forholdene er lagt godt til rette for lagene som skal ut i Europa gjennom en innlagt tre helgers pause i Eliteserien i den mest hektiske perioden.

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, sier de er fornøyd med hovedterminlisten.

– Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger. Det har vi fått, sier Øverland.

VM-pause

Fisketjønn sier terminlisten også legger forholdene til rette for landslag, samtidig som man får tilbake en felles avslutning på sesongen med cupfinale for kvinner og menn første helg i desember.

– Det har vært ønsket av både herre- og kvinnesiden i norsk fotball, sier Fisketjønn.

2018 vil også preges av VM-sluttspillet i Russland. Eliteserien har spillefri i åpnings- og avslutningshelgen av VM-sluttspillet.

