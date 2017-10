Eliteseriens toppscorer skadet i fire til seks uker

Stabæk må klare seg uten toppscorer Ohi Omoijuanfo (23) i serieinnspurten etter at spissen pådro seg en strekk mot Vålerenga.

Det bekrefter Stabæk på sin hjemmeside. Det var i det «Ohi» satte inn sitt andre for dagen mot Vålerenga lørdag at Eliteseriens soleklare toppscorer med 17 mål, pådro seg en strekk på baksiden av låret.

MR-bildene tyder på at Oslo-gutten ikke blir å se på banen den neste måneden.

– Det er kjipt, for det har gått bra for meg personlig og for laget i det siste. Det er synd at det skjer mot slutten av sesongen når jeg er i en bra stim. Men det er en del av gamet, så ærlig og realistisk må jeg være, sier Omoijuanfo til Stabak.no.

Han tror likevel ikke at han har spilt sin siste kamp i år, og sier på hjemmesiden at han skal jobbe hardt med å komme tilbake så fort som mulig.

Det betyr at danske Nicklas Bendtner nå kan rappe toppscorertittelen fra «Ohi». Rosenborg-spissen står med 14 mål etter 24 serierunder, tre mål bak Stabæks spissjuvel.

PSSST! Ingen Stabæk-spillere har scoret over 20 mål i den øverste divisjonen. Petter Belsvik nådde 19 scoringer i 1998, før Daniel Nannskog gjorde det samme i sesongene 2006 og 2007.

Under kan du se Ohis to scoringer i snuoperasjonen mot Vålerenga.