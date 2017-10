Eliteseriens jumbo får 19 ganger mer enn seriemesteren i Toppserien

LSK Kvinner kunne juble for seriemesterskap og 400.000 kroner i plasseringsutbetaling. På herresiden styrer Viking mot sisteplass, nedrykk – og en utbetaling på 7,6 millioner kroner.

Hovedgrunnen til den enorme forskjellen er millionene som tilfaller Eliteserien gjennom den lukrative TV-avtalen.

Mens seriemesteren i Eliteserien ved sesongslutt vil motta 22,9 millioner kroner i plasseringsbonus, og lagene som rykker ned får 7,6 millioner kroner hver, får seriemester i Toppserien, LSK Kvinner, 400.000 kroner.

Plasseringsubetaling Eliteserien: 1: 22,9 millioner kroner 2: 19,4 mill. kr. 3: 15,9 mill. kr. 4: 11,1 mill. kr. 5: 10.2 mill. kr. 6: 9,8 mill. kr. 7: 9,4 mill. kr. 8: 8,9 mill. kr. 9: 8,9 mill. kr. 10: 8,9 mill. kr. 11: 8,5 mill kr. 12: 8,5 mill. kr. 13: 8,5 mill. kr 14 (kvalifisering): 8,0 mill. kr. 15 (nedrykk): 7,6 mill. kr. 16 (nedrykk): 7,6 mill. kr. (kilde: NTB)

Til sammen fordeles 1,5 millioner kroner på de åtte beste lagene i Toppserien, mot en pott på 175 millioner på samtlige 16 lag i Eliteserien.

– Dette er tall som er fryktelig vanskelig å sammenligne. NTF (Norsk Toppfotball) har sitt rettmessige krav på en andel av TV-inntektene, som de får nærmere 300 millioner for. Hvordan de fordeler pengene mellom klubbene er et internt anliggende, sier assisterende generalsekretær og økonomidirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Kai-Erik Arstad, til VG.

Arstad opplyser at NFF ikke bevilger penger til herreklubbene, men at klubbene har et krav på inntekter gjennom samarbeidsavtalen mellom NTF og NFF.

Plasseringsubetaling Toppserien: 1: 400 000 kroner

2: 350 000 kr

3: 300 000 kr

4: 200 000 kr

5: 100 000 kr

6: 75 000 kr

7: 50 000 kr

8: 25 000 kr

9: 0 kr

10: 0 kr

11: 0 kr

12: 0 kr





(Kilde: Serieforeningen for kvinnefotball)

– For utvikling av toppklubber innen kvinnefotballen er det i budsjett2018 øremerket 26,9 millioner kroner, sier Arstad.

– Det gjøres reell omfordeling



Mandag uttrykte kretsleder i Oslo, Kenneth B. Eriksen, sterk misnøye med fordelingen av mediemidlene, og han uttalte at det må et nytt NFF-styre på plass for å få til endring.

– Men dersom vi skal komme i en posisjon der kvinne- og breddefotballen får en mye større del av mediekaken om fem år, så må vi prate om det allerede nå. Og da må det sitte andre personer i NFF-styret, sa Eriksen.

Konfrontert med Eriksens uttalelser, svarer Arstad følgende:

– Når man forhandler med NTF, så er dette et politisk tema. Og det gjøres en reell omfordeling. NFF har inntekter på i underkant av 100 millioner fra TV-rettighetene. Disse pengene er blant annet med på å finansiere satsingen på bredde- og kvinnefotball. Vi kjenner ikke til andre land i Europa hvor forbundet får en så stor andel av TV-rettighetene.

– Forskjellene blir brutale



I ren plasseringsutbetaling vil tabelljumboen i Eliteserien alene motta over fem ganger så mye som hele Toppserien fordeler seg i mellom til sammen.

– Alle som kan lese tall, ser at forskjellene blir brutale. Det er enorme forskjeller. Men faktum nå er at den kommersielle verdien er slik, og derfor prioriteres kvinnefotballen med sentrale bevilgninger og øremerkede midler, uavhengig av hvor inntektene kommer fra, påpeker Arstad i NFF.

Hege Jørgensen, daglig leder i Serieforeningen for kvinnefotball, sier til VG at det er klubbene i Toppserien som har fastsatt fordelingsnøkkelen i år.

– Det som er nytt fra i år er at klubbene selv bestemmer hvordan utviklingsmidlene og bonusen på til sammen ti millioner skal fordeles. Tidligere har NFF hatt råderett over dette. Men det er kun 10 millioner som klubbene disponerer fritt, opplyser Jørgensen.



Jørgensen sier at klubbene bestemte at alle klubbene i Toppserien skulle få 700.000 av disse midlene, før 1,5 million ble fordelt i plasseringsbonus og NM-bonus.

I tingheftet kommer det frem at NFF, i tillegg til de ti millionene i direkte overføring, bidrar med midler til toppspillerutvikling, kvalitetsklubb-satsingen, Champions League-bonus, Blink Hus-cup for topp seks-lagene, reisestøtte og andre poster som totalt gir en sum på 22,9 millioner kroner.

I tillegg er reisestøtte for 1. divisjon, midler til streaming av seriekampene og øvrige midler til kvalitetsklubb med på å gjøre totalsummen til 26,9 millioner kroner.