Eliteserie-duo kjemper om Fantasy-seier: – Hadde aldri trodd det

De presterer ikke bare på norske fotballbaner. Haugesund-back Kristoffer Haraldseid (23) og Sarpsborg-stopper Sigurd Rosted (23) utmerker seg også i spillverdenen.

De to forsvarsspillerne, begge med fortid fra det norske U21-landslaget, kjemper nemlig begge om sammenlagtseieren i Eliteserien Fantasy.

Kjendisligaen: Camilla Herrem herjer videre

Idet det gjenstår kun tre serierunder av sesongen, ligger de to Eliteserie-spillerne blant de 20 beste av totalt 71.715 brukere på det populære managerspillet. Haraldseid befinner seg på sjetteplass med 1461 poeng (52 opp til førsteplass), mens Rosted ligger på 18. plass med 1446 poeng (67 poeng opp).

– Jeg hadde regnet med at jeg skulle hevde meg, men jeg trodde aldri at jeg skulle gjøre det så bra, sier Kristoffer Haraldseid, som mener han drar fordel av å være Eliteserie-spiller når han skal sette opp laget sitt.

Opprykksklare Start: Logo-forslag slaktes av kjendissupporter

– Kompisligaene er det viktigste

– Jeg kjenner til alle spillerne, kjenner folk i klubbene og kan få informasjon om hvem som skal eller ikke skal spille. Dessuten har jeg mye erfaring fra Premier League-versjonen av spillet, så jeg har tatt med meg noen råd og tips derfra.

HERJER: Her er Fantasy-laget til Kristoffer Haraldseid. Foto: Skjermdump , Eliteserien Fantasy

– Hva har vært nøkkelen til suksessen?

– Jeg har truffet på formen til spillerne og vært tidlig ute med å velge flere av de som har prestert. Jeg har hatt Samuel Adegbenro hele veien fordi jeg hadde en ekstremt følelse på at han var ligaens beste spiller, og jeg traff på Bassel Jradi akkurat da han begynte å bøtte inn mål. Men jeg har ikke overanalysert det, bare fulgt magefølelsen og tatt gode valg runde til runde, sier Haraldseid, som naturligvis har seg selv på laget.

Sjekk selv: Slik går det med kjendisene på Eliteserien Fantasy

Selv om sammenlagtseieren er innenfor rekkevidde, er det noe annet som er aller viktigst for Haugesund-backen.

– Kompisligaene er det viktigste. Det er mest ære å hente der, i tillegg til litt innsats i noen av ligaene. Så jeg kommer ikke til å risikere altfor mye for å prøve å vinne sammenlagt.

Her plukker Vegard Harm ut sitt Eliteserien Fantasy-lag:

Rosted: – Pleier å være dårlig

Han er sikker på at han kommer til å ende foran sin jevnaldrende Sarpsborg-rival Rosted. «Han har hatt for mye flaks», melder Haraldseid og ler. Mens laget hans er «eget håndverk», har Rosted samarbeidet med medieansvarlig Alexander Klaussen i Sarpsborg 08.

Viking-krisen: Klubblegende har fått oppsigelse

– Jeg ble valgt ut som kaptein for vårt Fantasy-lag, så jeg satte med ned med ham og valgte ut laget. Hver lørdag bruker vi et par minutter på å diskutere hva vi skal gjøre og ringe til andre klubber for å sjekke om spillerne starter. Vi har mye «inside», sier Rosted.

Her prøver Helland å lokke Rosted til Rosenborg:

Han er forbløffet over egen suksess.

– Det er utrolig moro å ligge så høyt, det hadde jeg aldri trodd. Jeg pleier å være dårlig i sånne spill, sier Rosted.

– Hva har vært suksessoppskriften?

– Meg selv! Jeg har hatt meg selv på laget hele veien, bortsett fra når jeg har visst at jeg ikke skulle spille. I tillegg tok jeg inn Krépin Diatta (lagkamerat på Sarpsborg) fra sommeren, ettersom jeg så tidlig at han kom til å herje. Han var billig og har skaffet meg mange poeng.

ROSTEDS UTVALGTE: Her er laget til Sigurd Rosted, som samarbeider med medieansvarlig Alexander Klaussen i Sarpsborg 08. Foto: Skjermdump , Eliteserien Fantasy

Haraldseid og Rosted er ikke de eneste kjente navnene blant de beste Fantasy-spillerne i Norge. Komiker Rasmus Wold ligger på 16. plass, mens håndballstjernen Camilla Herrem ligger på 25. plass.

Sjekk ditt lag her!