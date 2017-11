Eksperter uenige i at RBK-Kåre ble kåret til årets trener

Flere eksperter mener Kristiansund-trener Christian Michelsen (41) hadde fortjent prisen som årets trener i Eliteserien 2017.

Etter at Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen, etter to år uten utmerkelse til tross for å ha vunnet både serie- og cupgull, ble kåret til årets trener under Fotballfesten mandag kveld, har debatten rundt trenerprisen skapt mye engasjement.

– Alle de nominerte var verdige kandidater. Kåre har gjort en strålende jobb. Men for meg er årets trener den som har skapt aller størst fremgang i tidsperioden for prisen. Det mener jeg Christian Michelsen har gjort, sier Lars Tjærnås, fotballekspert i Aftenposten og tidligere topptrener.

Dette synspunktet flagget han også på Twitter like etter prisutdelingen:

Han får støtte av tidligere landslagsprofil Jan Åge Fjørtoft, som før prisutdelingen skrev på Twitter at «det er vel ingen tvil om at Christian Michelsen er årets trener i Eliteserien?»

Kristiansund-treneren ledet laget sitt til syvendeplass i den første sesongen etter opprykket fra OBOS-ligaen.

STØTTES: Flere mener Kristiansund-trener Christian Michelsen burde vunnet prisen som årets trener. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– Når priser skal deles ut blir det alltid en diskusjon om forutsetningene og begrunnelser. Mos fra Aalesund har 16 mål denne sesongen. For et lag som rykket ned. Hadde han scoret 30 for RBK? Trolig ikke, for dette er ikke eksakt matematikk. Men det sier likevel mye om hans prestasjon, sier Fjørtoft til VG og fortsetter:

– Noe av det samme gjelder for trenerne. Basert på ressurser og forutsetninger er det ikke tvil om at Michelsen har gjort årets største trener-prestasjon. Hadde han vært suksessrik med RBK? Hadde Ingebrigtsen klart det samme med Kristiansund? Eller hadde Guardiola vært like suksessrik med Crystal Palace? Det får vi selvsagt aldri svaret på. Og når du kårer årets trener er ikke dette tatt så mye hensyn til.

Fjørtoft legger til:

– Når det er sagt er Ingebrigtsen en verdig vinner. Ikke først og fremst for seriemesterskapet, men at han har fått RBK inn i Europa igjen. Det er der referanser hentes for om vi gjør en god eller dårlig jobb i norsk fotball. For så lenge jeg lever vil et norsk lag vinne serien i Norge.

Knudsen: – Kåre er en verdig vinner

LSK Kvinners tidligere suksesstrener Monica Knudsen mener Ingebrigtsen vant prisen fortjent, og roser Rosenborg-trenerens ledelse denne sesongen.

– Kåre er en verdig vinner. Tre titler på rad og prestasjoner i Europa. Is i magen i håndteringen av Bendtner, noe som ble veldig bra utover i sesongen. Bare å gratulere RBK med å igjen være flaggskipet i Norge, sier Knudsen, som nylig ble presentert som trener for Vålerengas toppserielag.

De øvrige nominerte var Ole Gunnar Solskjær (Molde), Geir Bakke (Sarpsborg), Lars Bohinen (Sandefjord) og Tor Ole Skullerud (Strømsgodset).

