Eksperter: En av disse er årets spiller i Eliteserien

Mandag kveld skal årets spiller i Eliteserien kåres. Eksperter mener det står mellom to Rosenborg-spillere.

Under Fotballfesten skal en rekke forskjellige priser deles ut for Eliteserie- og OBOS-ligasesongen. Blant de gjeveste prisene er naturligvis kåringen av årets spiller.

En jury ledet av Nils Johan Semb, og bestående av navn som blant andre Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal og VG-journalist Knut Espen Svegaarden, har nominert fire spillere til prisen: Björn Bergmann Sigurdarson (Molde), Rosenborg-duoen Nicklas Bendtner og Tore Reginiussen, og Stabæks storscrer Ohi Omoijuanfo.

Bendtner eller Reginiussen

– Man kan argumentere for at det Ohi gjør i Stabæk, er en større prestasjon enn det Bendtner gjør når han er fast spiss seriemesteren, men jeg synes Bendtner – etter at han trøblet litt i starten – har vært helt fantastisk utover i sesongen. Han blir toppscorer og har vært avgjørende i nøkkelkamper, så jeg tror jeg heller mot Bendtner, sier Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre, som påpeker at han savner Strømsgodsets Bassel Jradi på listen over de nominerte.

Her er høydepunktene fra Eliteserien 2017:

VGTV-profil og tidligere Eliteserie-spiss Bernt Hulsker er ikke helt enig med Myhre.

– Det er mange som roper på toppscorer Bendtner, og han har vært kanonbra han. Det er det ingen tvil om. Ohi har banket inn mål for et noe middelmådig Stabæk, og Sigurdarson har vært helt der oppe han også. Men jeg må trekke frem Tore Reginiussen. Han har gått litt under radaren, men det forsvarsspillet han og Rosenborg har levert står ikke tilbake for noe. Han har vært veldig, veldig bra, sier Hulsker.

– Jeg holder Bendtner og Reginiussen som favoritter – men ville gitt min stemme til Reginiussen, konkluderer han.

Mener RBK-Kåre endelig bør vinne

Under Fotballfesten, som sendes direkte fra Ullevaal Stadion på TVNorge fra klokken 20.30 mandag kveld, skal også prisen for årets trener deles ut. De nominerte er Christian Michelsen (Kristiansund), Kåre Ingebrigtsen (Rosenborg), Lars Bohinen (Sandefjord), Geir Bakke (Sarpsborg) og Tor Ole Skullerud (Strømsgodset).

Ingebrigtsen har aldri vunnet prisen til tross for at han ledet laget til seriegull de to siste sesongene, men nå mener Myhre at det er på tide.

– Jeg synes det er rart om han stadig vekk skal forbigås selv om han leder den klubben med størst ressurser. Nå har han vunnet for tredje år på rad, noe bare Nils Arne Eggen har gjort før, og da går min stemme til ham, sier Eurosport-kommentatoren.

Her blir Stabæks innbytter historisk:

Hulsker mener at prisen heller burde gå til en trener med betydelig mindre ressurser enn RBK-Kåre.

– Ole Gunnar Solskjær har gjort det bra, og det samme har Geir Bakke, og det er synd med Tor Ole Skullerud og Godset etter den fenomenale høstsesongen, men personlig holder jeg en knapp på Christian Mikkelsen. Det han har fått til med et Kristiansund lag med et så lite budsjett, er utrolig sterkt, sier han.

I tillegg til priser for årets spiller og årets trener i både Eliteserien og OBOS-ligaen, skal det mandag kveld deles ut priser for årets gjennombrudd, året ssupporter, årets fotballforbilde, årets mål og Kniksens hederspris.

Årets øyeblikk og folkets favorittspiller skal også kåres.