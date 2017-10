Ejuke (19) symbolet på Vålerengas forvandling: – Har vendinger som ikke ligner noe

VALLE (VG) (Vålerenga – Aalesund 5-1) På de fire siste seriekampene har Vålerenga scoret like mye som de klarte på 11 matcher før det. Det handler om mer direkte fotball. Høyt press. En mer involvert Christian Grindheim (34). Og Chidera Ejuke (19).

– Det er fremgang i alt vi driver med. Vi begynner å bli samstemt på det vi vil og skal, får selvtillit, og da er det utrolig som folk hever seg, beskriver Vålerenga-trener Ronny Deila overfor VG.

Den siste måneden har klubben vært gjennom en forvandling. Etter en rekke på syv kamper uten seier og aldri mer enn ett scoret mål per seriekamp, dukket Vålerenga-treneren naken opp på et spillermøte.

Siden da er det stort sett motstanderne som er blitt strippet for poeng. Aalesund sto igjen uten noe som helst i går etter at Vålerengas versjon av «Gegenpressing» sikret 2-0-ledelse allerede etter syv minutter.

– Får ikke puste



Vålerenga var over hele Aalesund, som siden 16-lagsserien ble innført i 2009 aldri har ligget så dårlig an som de gjør nå etter 25 serierunder.

– De får omtrent ikke puste, beskriver Vålerenga-stopper Jonatan Tollås Nation om hvordan gamleklubben opplevde VIF-trøkket i åpningen.

Midtstopperen håper laget han spilte for i fem sesonger klarer seg. For hans nåværende arbeidsgiver er det ikke lenger noen tvil etter de siste fire ukene med tre seirer på hjemmebane.

De to siste – mot medaljekandidat Haugesund og Aalesund – av det overlegende slaget.

– Vi har vært under hardt press fra omgivelsene og supporterne, har skjønt situasjonen selv og stått opp veldig bra alle mann. I den situasjonen vi har vært i, kan det være lett å gå inn skallet sitt og dytte ballen videre til neste mann. Alle har tatt ansvaret, det har lyst av oss. Spillegleden og tilstedeværelsen har vært den største forskjellen, mener Nation.

– Vi må fortsette å dyrke det å gå fortere fremover, enn vi har gjort før i sesongen. Få ballen kjappere på deres banehalvdel, mener Christian Grindheim.

To målgivende



Veteranen har fått en mer offensiv rolle de siste kampene og har benyttet den godt. I går spilte han opp Chidera Ejuke begge gangene 19-åringen fra Nigeria scoret: Først med en lang tå som samtidig var en nydelig flikk, deretter med en enkel trillepasning istedetfor å skyte selv.

– Christian har alltid hatt en rå forståelse. Han må bare tro på det selv. Å mestre at han kan være høyere på banen, sier Ronny Deila.

Koblingen Grindheim/Ejuke ble Aalesunds mareritt i går kveld. Bjørn Helge Riise rakk opp hånden og ba selv om å bli byttet ut i pausen. 34-åringen befant seg stort sett i en støvsky noen meter bak VIFs turbokant i de 45 minuttene han fikk på banen.

– Han er unorsk, fleiper Grindheim om nigerianeren som er blitt faset inn i Vålerenga-laget i perioden det sakte, men sikkert har begynt å få Deila-preg i kraft av at de presser høyere, de skaper flere sjanser og scorer flere mål.

– Han har noen vendinger som ikke ligner noen ting. Det går litt opp og ned, men de 60 minuttene i dag: Han var helt King-Kong, sier Grindheim.

Ikke glem at 19-åringen også ble matchvinner mot Brann for tre uker siden.

– Han har fart, finteegenskaper og avslutninger. Også er han veldig god defensivt i tillegg. Det er veldig sjeldent. Stort potensial, men han er uferdig i masse av det han driver med. Både teknisk og taktisk. Han skal vi beholde her og gjøre til en enda bedre spiller for Vålerenga, først og fremst, sier Ronny Deila og sier samtidig at unggutten ikke skal bort.

Det kan derimot skje med Aalesund. Etter 11 strake sesonger i Eliteserien vil de trolig for første gang siden de berget plassen via kvalifisering i 2008 kjempe mot degradering til siste runde.

Slik vurderer Trond Fredriksen Vålerenga-kampen og sin egen jobb: