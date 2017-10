SOGNDAL (VG) Sogndal-trener Eirik Bakke (40) innrømmer at laget hans svikter på det de skal være best på: faste situasjoner i eget felt.

Nok en gang sviktet Sogndal rett før slutt, og nok en gang ødela dødballer og baller inn i feltet for poengfangsten da Sarpsborg 08 gjestet Fosshaugane søndag kveld.

Med Even Hovland, Kjetil Wæhler og Reiss Greenidge som midtstoppere inne foran mål, skorter det ikke på duellstyrken. Det er kanskje heller ikke der problemet ligger.

– Dette er noe vi må sette oss ned og finne ut av. Vi må bli bedre på faste situasjoner inne i eget felt. Sarpsborg scoret to mål på dødballer og et på ball inn i feltet. Selvsagt skyldtes det også at de hadde dyktige spillere, som Krepin Diatta. Men det er på baller i boksen vi normalt sett skal være gode, og det må vi rette opp før de fire siste kampene. Vi slipper inn altfor mange mål. Derfor ligge vi der vi ligger, sier Bakke til VG.

Sogndal-Sarpsborg 08 minutt for minutt

Har snublet på slutten mange ganger



Mot Sarpsborg utliknet Matti Lund Nielsen to minutter før slutt. Mot Lillestrøm kampen før avgjorde Frode Kippe minuttet før slutt. I kampen før der, mot Molde, utliknet Petter Strand tre minutter på overtid i første omgang. Mot Sandefjord tidligere i høst avgjorde Erik Mjelde minuttet før full tid. Og mot Brann i vårsesongen snudde bergensenserne kampen de siste i minuttene. Listen er lang av kamper der poeng er mistet i sluttminuttene.

– Det er fortsatt opp til oss selv, men vi må stramme opp laget. Det er ikke godt nok å slippe inn så mange mål. Dette må vi jobbe med, oppsummerer Bakke.

Nedrykksthriller mot Tromsø 5. november



En nøkkelkamp peker seg ut for Sogndal, hjemmekampen mot tabellnabo Tromsø 5. november. Klubben har ellers Strømgodset (b), Stabæk (b) og Vålerenga (h) igjen i årets sesong.

– Klart kampen mot Tromsø blir viktig. Men første skal vi møte Strømsgodset borte, det blir en helt annen type kamp. Vi må nok gjøre det på hjemmebane og prøve å få med oss det vi kan borte, tror Bakke.

Les også: Sogndal mistet nok en gang poeng i sluttminuttene

Minst fire involvert i nedrykksstriden



Med fire kamper igjen av sesongen ligger Tromsø og Sogndal likt med 28 poeng. Tromsø ligger på kvalikplassen med dårligere målforskjell. To poeng bak ligger Aalesund på direkte nedrykk. AaFK har en fallende formkurve og har ikke vunnet på de tolv siste kampene. Mens Tromsø begynner å få resultater med sin nye trener Simo Valakari. Kristiansund er to poeng foran Sogndal og Tromsø med 30 poeng.

Viking er fortapt med 18 poeng. Lillestrøm er heller ikke på trygg grunn.

Normalt slik det har vært de siste sesongene, holder 33 poeng til ståplass i Eliteserien. Det er det ikke sikkert det gjør i år.

Tøft program for Aalesund



På papiret ser Aalesund ut til å ha det tøffeste kampprogrammet med Lillestrøm (b), Rosenborg (h), Sarpsborg 08 (b) og Strømsgodset (h).

Hjemmesterke Kristiansund har Odd (h), Molde (b), Sandefjord (h) og Haugesund (b) og kan sikre plassen med seier i de to hjemmekampene.

Tromsø har Viking (h), Sogndal (b), Haugesund (h) og Brann (b).

Med andre ord blir 33 poeng for lite til sikker plass om både Tromsø, Sogndal og Kristiansund vinner sine to hjemmekamper.